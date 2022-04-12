12 Nisan 2022, Salı
Köpekten kaçarken kamyonun altında kalan Mahra’nın mezarına duygulandıran mektup: Sen şimdi cennettesin
Antalya'nın Serik ilçesinde sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalan ve uzun süre yaşam mücadelesi verdiği hastanede hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın mezarı başına bırakılan mektup, baba Murat Pınar'ı ağlattı. Gözü yaşlı baba, "Hiç tanımadığımız kişiler kızımın mezarını ziyaret ediyor. Çiçekler, oyuncaklar ve mektuplar bırakıyorlar" dedi.
Giriş Tarihi: 12.04.2022 11:32 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022 11:37
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