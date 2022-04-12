Köpekten kaçarken kamyonun altında kalan Mahra’nın mezarına duygulandıran mektup: Sen şimdi cennettesin

Acılı baba Murat Pınar, "Kızımın kazayı geçirmesinden sonra Türkiye genelinde çok aile telefon açtı, çok kişi aradı. Şimdi de mezarlık ziyaretlerine geliyorlar. Türkiye'nin her bölgesinden Bursa'dan, İzmir'den, Antalya merkezden tanıdık olan olmayan herkes geliyor. Hepsiyle ilk defa tanışıyoruz, aile ve dost oluyoruz.

