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Köpekten kaçarken kamyonun altında kalan Mahra’nın mezarına duygulandıran mektup: Sen şimdi cennettesin

Antalya'nın Serik ilçesinde sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalan ve uzun süre yaşam mücadelesi verdiği hastanede hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın mezarı başına bırakılan mektup, baba Murat Pınar'ı ağlattı. Gözü yaşlı baba, "Hiç tanımadığımız kişiler kızımın mezarını ziyaret ediyor. Çiçekler, oyuncaklar ve mektuplar bırakıyorlar" dedi.

Giriş Tarihi: 12.04.2022 11:32 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022 11:37
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Köpekten kaçarken kamyonun altında kalan Mahra’nın mezarına duygulandıran mektup: Sen şimdi cennettesin

Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezinde 5 Mart tarihinde sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalan ve kaldırıldığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 23 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybeden küçük Mahra için Türkiye'nin dört bir yanından taziye telefonları geliyor.

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Köpekten kaçarken kamyonun altında kalan Mahra’nın mezarına duygulandıran mektup: Sen şimdi cennettesin

Tanımadıkları insanların Mahra'nın mezarının ziyaret edip oyuncak bıraktıklarını söyleyen baba Murat Pınar, Mahra için sınıf arkadaşlarının yazmış olduğu mektubu okurken gözyaşlarına hakim olamadı.

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Köpekten kaçarken kamyonun altında kalan Mahra’nın mezarına duygulandıran mektup: Sen şimdi cennettesin

Acılı baba, Küçük Mahra için Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçında açılan pankart ile yapılan tezahüratlar için taraftarlara kızının mezarı başında teşekkür etti.

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Köpekten kaçarken kamyonun altında kalan Mahra’nın mezarına duygulandıran mektup: Sen şimdi cennettesin

Acılı baba Murat Pınar, "Kızımın kazayı geçirmesinden sonra Türkiye genelinde çok aile telefon açtı, çok kişi aradı. Şimdi de mezarlık ziyaretlerine geliyorlar. Türkiye'nin her bölgesinden Bursa'dan, İzmir'den, Antalya merkezden tanıdık olan olmayan herkes geliyor. Hepsiyle ilk defa tanışıyoruz, aile ve dost oluyoruz.

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Köpekten kaçarken kamyonun altında kalan Mahra’nın mezarına duygulandıran mektup: Sen şimdi cennettesin

Her yerde bir kapımız var artık, gidip konuşabileceğimiz dertleşebileceğimiz. Ayrıca mektuplar bırakıyorlar kızımın mezarının başına. Sınıf arkadaşının bir mektubu var. Zarf ile koymuş.