SON DAKİKA! Halil Falyalı cinayetinde Sedat Peker izi!
SON DAKİKA! KKTC'de Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde 8 Şubat'ta arabasındayken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Halil Falyalı’nın öldürülmesi soruşturmasında, koruması Türkistan Gülce’ye Falyalı’nın husumetli olduğu kişiler soruldu. Gülce, üç kişinin ismini verdi. Bunlardan biri Sedat Peker.
SABAH, KKTC'de işlenen Halil Falyalı cinayeti soruşturmasının seyrini değiştirebilecek önemli bir ifadeye ulaştı.
KKTC soruşturma birimi, Falyalı'nın 7 yıldır yakın korumalığını yapan Türkistan Gülce'ye, Falyalı'nın kimlerle husumeti olduğu sorusunu yöneltti.
SEDAT PEKER İSMİ
Cinayet anında arkadaki arabasıyla patronunu takip eden Gülce, bu soruya, geçtiğimiz gün Interpol tarafından hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarılan ve Adalet Bakanlığı'nca Birleşik Arap Emirlikleri'nden geçici olarak tutuklanması istenen organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in ismini paylaştı.
Gülce, "Ağam" dediği Halil Falyalı'nın husumetli olduğu üç kişiden birinin Sedat Peker olduğunu söyledi. Falyalı'nın oteline ise cinayetten kısa bir süre önce Ferdi Altuntaş isimli şahıs tarafından tehdit telefonu geldiği ortaya çıktı.
Altuntaş'ın Les Ambassadeurs Hotel'i arayarak, "Siz göreceksiniz yakında çok şeyler olacak" dediğini aktaran Gülce, Falyalı'nın üçüncü husumetlisi olarak bildiği Enver Bahçeciler ismini de soruşturma makamlarıyla paylaştı.
Gülce, bu ismin de Ferdi Altuntaş'la aynı koğuşta kalan bir isim olduğunu dile getirdi.
Olay
KKTC'de Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde 8 Şubat'ta arabasındayken silahlı saldırıya uğrayan Halil Falyalı ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Daha sonra Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesine nakledilen Falyalı, müdahalelere karşın kurtarılamamıştı.
Falyalı'nın şoförü Murat Demirtaş da olay yerinde yaşamını yitirmişti.
Cinayetle ilgili 14 Şubat'ta yapılan aramalarda olay yerinin yaklaşık bir kilometre batısında dere yatağı içerisinde atılı vaziyette, 2 kalaşnikof marka otomatik silah, bu silahlara ait 4 şarjör ve 39 mermi ile 9 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör ve 13 mermi bulunmuştu. Yapılan balistik incelemelerde, söz konusu silahların olayda kullanılan silahlar olduğu saptanmıştı.
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