Kanlı pusunun şifreleri çözülüyor! Rötarlı suikast: Halil Falyalı hapse girince...

ARACI AĞAÇLARIN İÇİNE PARK ETTİ

Ertesi gün öğleden sonra 4-5 gibi yine anlaştığımız üzere Musa evden çıktı. Ben dolmuşla Girne'deki Lemar Market'e gittim. Dayı ile Ömer de kiralık arabalarla geldi. Silahlar yine bagajda bez çanta içerisindeydi. Dayıyı arabaya aldım. Yanıma oturdu. Bana sür dedi. Bir marketin önünde durduk. Ömer kullandığı aracı ağaçların içerisine park etti. Sürdüğüm arabaya bindi. Olayın olduğu yere gittik. Musa'dan Ömer'e haber geldi. Ömer, bagajdan uzanıp iki tane Keleş tipi silah aldı. Birini dayıya uzattı biri de kendi elindeydi.

Bana yol içerisinde park et, dur, dörtlüleri yak bekle, araba gelirse çekme dediler. Dar bir yoldu. Ömer ile Mustafa Söylemez silahlarla arabadan indiler. İkisi de koyu renk kıyafetler ve eldiven giyiyordu. İki dakika sonra siyah büyük cip geldi. 50 metre geride durdu. Kel bir adamın bana doğru yürüdüğünü gördüm. Uzaklaştım. 1-2 el havaya ateş açtığını gördüm. Bu sırada seri bir şekilde makineli tüfek sesleri duydum. Olayın nasıl olduğunu göremedim.