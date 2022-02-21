Son dakika: Halil Falyalı cinayetinde yeni gelişme! Savcılıktan Söylemez kardeşler için karar

SON KURŞUN İDDİASI

Mustafa Söylemez'in, Falyalı'ya son kurşunu sıkan isim olduğu iddia edilmişti. Cinayetle ilgili 14 Şubat'ta yapılan aramalarda olay yerinin yaklaşık bir kilometre batısındaki dere yatağına atılmış iki kalaşnikof, bu silahlara ait 4 şarjör ve 39 mermi ile 9 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör ve 13 mermi bulunmuştu. Balistik incelemelerde bu silahların suikastte kullanıldığı saptanmıştı.