Halil Falyalı suikastı bu evde planlandı! Yeni detaylar ortaya çıktı: Cinayet gecesi 3 kişi...

KKTC'de Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Halil Falyalı'ya suikast düzenleyenlerin 3 kişi olduğu belirlendi ve iki kalaşnikof ve ile bir tabancanın kullanıldığı tespit edildi. Öte yandan Suikastın ise bu evde planlandığı iddia edildi.