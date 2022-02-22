22 Şubat 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Halil Falyalı suikastı bu evde planlandı! Yeni detaylar ortaya çıktı: Cinayet gecesi 3 kişi...

Halil Falyalı suikastı bu evde planlandı! Yeni detaylar ortaya çıktı: Cinayet gecesi 3 kişi...

KKTC'de Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Halil Falyalı'ya suikast düzenleyenlerin 3 kişi olduğu belirlendi ve iki kalaşnikof ve ile bir tabancanın kullanıldığı tespit edildi. Öte yandan Suikastın ise bu evde planlandığı iddia edildi.

Giriş Tarihi: 22.02.2022 11:03 Güncelleme Tarihi: 22.02.2022 11:07
  • 1
  • 14
Halil Falyalı suikastı bu evde planlandı! Yeni detaylar ortaya çıktı: Cinayet gecesi 3 kişi...

KKTC'de kumarhane ve otel işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'a yönelik suikastla ilgili detaylar ortaya çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
Halil Falyalı suikastı bu evde planlandı! Yeni detaylar ortaya çıktı: Cinayet gecesi 3 kişi...

Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan, soruşturmadaki son durumu paylaştı. Buna göre, 8'i Türkiye'de 3'ü KKTC'de 11 kişi yakalandı.

  • 3
  • 14
Halil Falyalı suikastı bu evde planlandı! Yeni detaylar ortaya çıktı: Cinayet gecesi 3 kişi...

OLAY YERİNDE 3 KİŞİ VARDI
Cinayetin işlendiği anda olay yerinde en az 3 kişinin (Mustafa Söylemez, Veysel Sare ve Musa Çiçek) olduğuna dair tespitler yapıldı.

  • 4
  • 14
Halil Falyalı suikastı bu evde planlandı! Yeni detaylar ortaya çıktı: Cinayet gecesi 3 kişi...

Bu 300 kişinin ifadesi alınarak ve 80 kamera incelenerek bu sonuca varıldı.

  • 5
  • 14
Halil Falyalı suikastı bu evde planlandı! Yeni detaylar ortaya çıktı: Cinayet gecesi 3 kişi...

KALAŞKİNOF VE TABANCA KULLANILDI
Ayrıca ele geçirilen 2 kalaşnikof ve bir tabancanın olayda kullanıldığı anlaşıldı.