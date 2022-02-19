Halil Falyalı suikastıyla ilgili yeni detaylar! Kanlı pusunun şifresi çözülüyor
KKTC'yi yasa boğan Halil Falyalı cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Saldırganların infaz için 2 ayrı plan hazırladıkları ortaya çıktı. A Planı için 3 araç, B planı için de tek araç 2 ayrı noktada pusuya yattı. Ancak cinayetin ilk plan ile işlendiği belirlendi.
KKTC'deki Halil Falyalı suikastıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Saldırganların infaz için 2 ayrı plan hazırladıkları vurgulandı. A Planı için 3 araç, B planı için de tek araç 2 ayrı noktada pusuya yattı. Ancak cinayetin ilk plan ile işlendiği anlaşıldı.
2 NOKTADA 4 AYRI ARAÇ
KKTC'de işlenen cinayet gündemi sarstı! Kumarhane işletmecisi Halil Falyalı 8 Şubat'ta suikaste uğradı. Yanında şoförü Murat Demirbaş da vardı. İkisi de kurtarılamadı. Kan donduran cinayetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
Halil Falyalı cinayetinde, yeni detaylar ortaya çıktı. Saldırganlar, infaz için iki ayrı noktada 4 araçla pusuya yattı! Önce tabancayla 4 kurşun sıktı! Ardından lüks cip kalaşnikofla tarandı!
Buna göre infaz timi, saldırı için A ve B planı hazırladı. A planı için 3 araç, B planı için de tek araç 2 ayrı noktada pusuya yattı. Falyalı'nın her zaman evine gittiği yolu kullanması üzerine A planı uygulandı! 3 kişi önce tabancayla 4 el ateş etti, ardından Falyalı'ya ait lüks cipi kalaşnikof tüfeklerle tarandı. Saldırganlardan Ö.T bir otelin önüne araçla geldi, ardından cinayet sırasında kullandığı eldivenleri çöpe attı.
SAHTE KİMLİKLE KİRALANMIŞ
İşte o eldivenlerde barut izine ulaşıldı. Cinayette kullanılan araçları ise V. S'nin sahte kimlikle kiraladığı ortaya çıktı. Falyalı'ya son kurşunu sıkan M.S'nin KKTC'deki Ercan Havalimanı'nda bıraktığı araçta bulunan eldivende de barut izi çıktı! Şüphelilerin saldırı öncesi KKTC'ye tanımlı iki telefon hattı aldıkları, bu hatlar üzerinden görüştükleri de yeni bilgiler arasındaydı.
KANLI PUSUNUN ŞİFRESİ ÇÖZÜLÜYOR
Halil Falyalı ve şoförü, işte tam bu noktada silahli saldırıya uğradı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İSKİ 19 Şubat su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Kadıköy, Pendik, Zeytinburnu...
- İlk cemre düştü mü? 2022 cemreler ne zaman düşecek? Havalar ne zaman ısınacak? Yaz mevsimi başlangıç tarihi!
- Cemre düşmesi nedir, ne zaman düşer? Cemre düşme tarihleri belli mi?
- AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 İÜ AKSİS AUZEF sonuçları açıklandı mı? Sorgulama ekranı...
- YKS başvuruları ne zaman bitiyor 2022? YKS, AYT, YDT, TYT başvuruları bitti mi?
- Hacı Bayram Veli hangi dönemde yaşamıştır? Hacı Bayram Veli hangi padişah döneminde yaşamıştır?
- Doğalgaz yardım başvurusu: Doğalgaz fatura desteği başvuruları başladı mı? Doğalgaz desteği başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- 3 ay içerisinde başvuran alıyor! 24 ay geri ödemesiz kredi desteği! 100 bin konut için kira başvuru şartları...
- Mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Pancar ödemeleri bugün mü yatacak?
- Emeklilik için kritik detay! 3.600 gün çalışana emeklilik, şartlar belli oldu! SSK, SGK, 4A'lılar dilekçe vererek...
- Kırmızı Oda final mi yapacak? Kırmızı Oda final mi yapıyor, bitiyor mu? Veda paylaşımı geldi...
- AÖF ödemeleri hangi bankalara yapılacak? AÖF online harç ödeme nereden, nasıl yapılır?