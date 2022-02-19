Halil Falyalı suikastıyla ilgili yeni detaylar! Kanlı pusunun şifresi çözülüyor

Halil Falyalı cinayetinde, yeni detaylar ortaya çıktı. Saldırganlar, infaz için iki ayrı noktada 4 araçla pusuya yattı! Önce tabancayla 4 kurşun sıktı! Ardından lüks cip kalaşnikofla tarandı!

Buna göre infaz timi, saldırı için A ve B planı hazırladı. A planı için 3 araç, B planı için de tek araç 2 ayrı noktada pusuya yattı. Falyalı'nın her zaman evine gittiği yolu kullanması üzerine A planı uygulandı! 3 kişi önce tabancayla 4 el ateş etti, ardından Falyalı'ya ait lüks cipi kalaşnikof tüfeklerle tarandı. Saldırganlardan Ö.T bir otelin önüne araçla geldi, ardından cinayet sırasında kullandığı eldivenleri çöpe attı.