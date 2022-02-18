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Galatasaray'ın yıldızına Trabzonspor talip! Halil Dervişoğlu bordo mavili formayı giyecek mi?

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Giriş Tarihi: 18.02.2022 Güncelleme Tarihi: 18.02.2022
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Galatasaray’ın yıldızına Trabzonspor talip! Halil Dervişoğlu bordo mavili formayı giyecek mi?

Bu sezon yaptığı flaş transfer hamleleriyle adından söz ettiren Trabzonspor Galatasaraylı Halil Dervişoğlu'na talip oldu. Trabzonlı bir ailenin çocuğu olan Dervişoğlu'nun sezon sonunda ne karar vereceği merakla bekleniyor...

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