Halil Falyalı cinayetinde flaş gelişme! Söylemez Kardeşler İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi | Polis müdürü detayları anlattı
KKTC'deki Halil Falyalı cinayetinin soruşturması devam ediyor. Söylemez Kardeşler olarak bilinen Mustafa Söylemez, ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez ve 6 şüpheli Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. KKTC'de Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan detayları anlattı.
Falyalı cinayeti soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Söylemez, ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez ve 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında "Söylemez Kardeşler" olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ve ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez ile 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.
8 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. KKTC'de Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın hayatını kaybettiği cinayette yeni detaylar ortaya çıktı.
4 ARAÇLA 2 AYRI NOKTADA PUSU
Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde 8 Şubat'ta düzenlenen silahlı saldırının ardından emniyet birimlerinin yaptıkları çalışmalar, saldırının nasıl gerçekleştirildiğini ortaya koydu.
Saldırganların Halil Falyalı'ya 4 araçla 2 ayrı noktada pusu kurduğu ve Falyalı'nın saldırı öncesi adresten çıkışının bir kişi tarafından pusuyu atanlara haber verildiği tespit edildi.
Falyalı'nın kullandığı yolda güvenlik kameralarının olmadığı bir noktada bekleyen 3 kişi tarafından araca önce tabancayla 4 el ateş edildiği, sonrasında ise aracın kalaşnikof tüfeklerle tarandığı belirlendi.
Olay sonrasında harekete geçen ve çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, saldırganlardan Ö.T'nin bir otelin önüne araçla geldiğini ve araçtan indikten sonra eldivenlerini çıkararak çöpe attığını tespit etti. Eldivenlere el koyan polis, yaptığı incelemede barut izine ulaştı.
POLİS MÜDÜRÜ HER ŞEYİ ANLATTI
KKTC'de Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan, Halil Falyalı suikastına dair açıklamalar yaptı. Çarpıcı ayrıntıları ortaya çıktı. İşte günlerdir konuşulan Falyalı cinayetinin son gelişmeleri.
Kuzey Kıbrıs'ta Halil Falyalı cinayetine dair basın açıklaması yapan Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan, cinayete ilişkin Türkiye basınına yansıyan görüntülerle ilgili Polis Genel Müdürlüğü (PGM) içerisinde soruşturma başlatıldığını açıkladI.
"EŞİ SALDIRIDAN SONRA OLAY YERİNE GELDİ, ÇOCUKLARI EVDEYDİ"
"Cinayet işlendiği sırada Falyalı'nın aracında Falyalı ve Demirtaş bulunmaktaydı. Halil Falyalı'nın aracının arkasından gelen araç içerisinde ise sadece 2 koruması vardı.
Falyalı'nın eşi ise kendi aracıyla otelden ayrılarak Çatalköy'deki ikametgâhına gitmek üzere olaydan 5-10 dakika sonra olay yerine varmış, çocukları ise ikametgâhlarında bulunuyorlardı."
"SÜRAT TEKNESİYLE KAÇTIKLARINA YÖNELİK BİR TESPİT YOK"
"Cinayet işlendikten sonra faillerin sürat teknesiyle adadan ayrıldıklarına yönelik iddialar gündemi meşgul etmiştir. Böyle bir ihtimalin ve tespitin olmadığı kamuoyu ile paylaşılmıştır."
"SİLAHLARIN ADAYA NASIL SOKULDUĞU SORUŞTURULUYOR"
"Cinayette kullanılan silahların ülkeye nereden ve nasıl sokulduğu konusu, polis teşkilatı tarafından soruşturuluyor."
NE OLMUŞTU?
KKTC'de Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde 8 Şubat'ta arabasındayken silahlı saldırıya uğrayan Halil Falyalı ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Daha sonra Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesine nakledilen Falyalı, müdahalelere karşın kurtarılamamıştı.
Falyalı'nın şoförü Murat Demirtaş da olay yerinde yaşamını yitirmişti.
Cinayetle ilgili 14 Şubat'ta yapılan aramalarda olay yerinin yaklaşık bir kilometre batısında dere yatağı içerisinde atılı vaziyette, 2 kalaşnikof marka otomatik silah, bu silahlara ait 4 şarjör ve 39 mermi ile 9 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör ve 13 mermi bulunmuştu. Yapılan balistik incelemelerde, söz konusu silahların olayda kullanılan silahlar olduğu saptanmıştı.
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