Halil Falyalı cinayetinde flaş gelişme! Söylemez Kardeşler İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi | Polis müdürü detayları anlattı

"SÜRAT TEKNESİYLE KAÇTIKLARINA YÖNELİK BİR TESPİT YOK"

"Cinayet işlendikten sonra faillerin sürat teknesiyle adadan ayrıldıklarına yönelik iddialar gündemi meşgul etmiştir. Böyle bir ihtimalin ve tespitin olmadığı kamuoyu ile paylaşılmıştır."

"SİLAHLARIN ADAYA NASIL SOKULDUĞU SORUŞTURULUYOR"

"Cinayette kullanılan silahların ülkeye nereden ve nasıl sokulduğu konusu, polis teşkilatı tarafından soruşturuluyor."

NE OLMUŞTU?

KKTC'de Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde 8 Şubat'ta arabasındayken silahlı saldırıya uğrayan Halil Falyalı ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Daha sonra Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesine nakledilen Falyalı, müdahalelere karşın kurtarılamamıştı.

Falyalı'nın şoförü Murat Demirtaş da olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Cinayetle ilgili 14 Şubat'ta yapılan aramalarda olay yerinin yaklaşık bir kilometre batısında dere yatağı içerisinde atılı vaziyette, 2 kalaşnikof marka otomatik silah, bu silahlara ait 4 şarjör ve 39 mermi ile 9 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör ve 13 mermi bulunmuştu. Yapılan balistik incelemelerde, söz konusu silahların olayda kullanılan silahlar olduğu saptanmıştı.



