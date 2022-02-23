23 Şubat 2022, Çarşamba
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Kanlı pusunun şifreleri çözülüyor! Rötarlı suikast: Halil Falyalı hapse girince...
KKTC'de Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde 8 Şubat'ta arabasındayken silahlı saldırıya uğrayan Halil Falyalı suikastının nasıl planlandığına ve iki kez nasıl ertelendiğine ilişkin detayları ortaya çıktı.