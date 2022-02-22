Halil Falyalı cinayetiyle ilgili yeni gelişme! Katil zanlısı Mustafa Söylemez Sedat Peker’in akrabasıyla görüştü

Cinayetle ilgili 14 Şubat'ta yapılan aramalarda olay yerinin yaklaşık bir kilometre batısındaki dere yatağına atılmış iki kalaşnikof, bu silahlara ait 4 şarjör ve 39 mermi ile 9 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör ve 13 mermi bulunmuştu. Balistik incelemelerde bu silahların olayda kullanıldığı saptanmıştı.