Savaş bölgesine çok sayıda uçuş iptal! THY tek tek duyurdu! Rusya ve Ukrayna uçuşları iptal mi?
TÜRK Hava Yolları (THY) tarafından yapılan açıklamada bugün ve yarın yapılacak Belarus uçuşlarının yanı sıra Moldova'nın başkenti Kişinev uçuşlarının 3 Mart'a, Rusya'nın Rostov şehrine yaptığı uçuşların ise 4 Mart'a kadar iptal edildiği paylaşıldı.
TÜRK Hava Yolları (THY), bugün ve yarın yapacağı Belarus uçuşlarının yanı sıra Moldova'nın başkenti Kişinev uçuşlarının 3 Mart'a, Rusya'nın Rostov şehrine yaptığı uçuşların ise 4 Mart'a kadar iptal edildiğini duyurdu.
THY'nin resmi internet sitesi üzerinden Belarus, Kişinev ve Rostov uçuşlarına yönelik yapılan duyuruda, "26 Şubat (dahil) tarihine kadar Belarus çıkışlı ve varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Kişinev uçuşlarımız 3 Mart (dahil), Rostov uçuşlarımız 4 Mart tarihine kadar iptal edilmiştir. Uçuşu iptal olan yolcularımız uçuş aksaklıkları sayfasında yer alan haklardan yararlanabilirler" ifadelerine yer verildi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ayten Erman kimdir, öldü mü, neden öldü? Ayten Erman Ayşen Gruda'nın kardeşi mi? İşte hayatı...
- Maaşlarda artış yaşanacak! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge nedir, kimlere verilecek?
- ÇAYKUR işçi alımı başvuruları ne zaman, başladı mı? ÇAYKUR 630 işçi alımı başvuru şartları nelerdir?
- UEFA Avrupa Ligi kuraları ne zaman çekilecek? Konferans ligi son 16 kuraları ne zaman çekilecek?
- Slavia Prag Fenerbahçe CANLI MAÇ İZLE! Slavia Prag Fenerbahçe maçı canlı yayın nereden, nasıl izlenir? EXXEN Fenerbahçe maçı ŞİFRESİZ canlı yayın...
- Açık öğretim lise kayıtları ne zaman başlayacak 2022? AÖL bahar dönemi kayıtları başladı mı?
- Doğalgaz fiyatları arttı mı, artacak mı? Rusya Ukrayna savaşı sonrasında doğalgaz fiyatları yükseldi mi?
- Mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Mazot ve gübre desteği ödeme tarihleri açıklandı mı? Ödeme takvimi...
- Çernobil ne zaman patladı, hala aktif mi? Çernobil patlarsa ne olur, Türkiye etkilenir mi?
- SSK'lı, Bağ-Kur'lu emekliler bayram edecek! Emekli ikramiyeleri için flaş hamle, 3 formül masada! 1.100 TL'den, 1.498 lira 20 kuruşa kadar...
- Kayıp yüzde 50'ye ulaştı! Kripto paralar paraşütsüz çakılıyor! Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Cardano ve Ripple ne kadar, kaç TL oldu?
- CANLI ALTIN FİYATI TAKİP: Altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? ATA, ONS, çeyrek, 24 ayar gram altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?