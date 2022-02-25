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Savaş bölgesine çok sayıda uçuş iptal! THY tek tek duyurdu! Rusya ve Ukrayna uçuşları iptal mi?

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Giriş Tarihi: 25.02.2022 Güncelleme Tarihi: 25.02.2022
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Savaş bölgesine çok sayıda uçuş iptal! THY tek tek duyurdu! Rusya ve Ukrayna uçuşları iptal mi?

TÜRK Hava Yolları (THY) tarafından yapılan açıklamada bugün ve yarın yapılacak Belarus uçuşlarının yanı sıra Moldova'nın başkenti Kişinev uçuşlarının 3 Mart'a, Rusya'nın Rostov şehrine yaptığı uçuşların ise 4 Mart'a kadar iptal edildiği paylaşıldı.

TÜRK Hava Yolları (THY), bugün ve yarın yapacağı Belarus uçuşlarının yanı sıra Moldova'nın başkenti Kişinev uçuşlarının 3 Mart'a, Rusya'nın Rostov şehrine yaptığı uçuşların ise 4 Mart'a kadar iptal edildiğini duyurdu.

THY'nin resmi internet sitesi üzerinden Belarus, Kişinev ve Rostov uçuşlarına yönelik yapılan duyuruda, "26 Şubat (dahil) tarihine kadar Belarus çıkışlı ve varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Kişinev uçuşlarımız 3 Mart (dahil), Rostov uçuşlarımız 4 Mart tarihine kadar iptal edilmiştir. Uçuşu iptal olan yolcularımız uçuş aksaklıkları sayfasında yer alan haklardan yararlanabilirler" ifadelerine yer verildi.

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