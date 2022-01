Raziye Oskay 11 yıl boyunca her gün ölüm korkusuyla yaşamış! Dilara Yıldız’la aynı kaderi paylaşmıştı

"BENİM ÇOCUĞUM HER GÜN ÖLÜYORDU"

Raziye'nin yaşadığı korku nedeniyle balonun patlama sesinde bile bayılmaya başladığını anlatan Oskay, "Ambulansla hastaneye götürüyordum. Kaygı, endişe, korku hepsi vardı. Ben nişandan önce de, sonra da psikolog, psikiyatr tedavisi gördüm. Üniversiteye giderken bile götürüp getirdim. Hep mutsuzdu. Her gün ne zaman öleceğinin korkusu vardı çocukta. Kendisini benimle, eşimle, ablasıyla, tüm ailemizle her gün tehdit etmişti. Dövme, darp, her şeyi yaşatmış çocuğuma. Allah mekanını cennet etsin, benim çocuğum her gün ölüyordu. Çok şikayette bulunduk, çok mahkemeye gittik ama olmadı. İlla ölmesi mi lazımdı bu olayların olması için?" ifadelerini kullandı.