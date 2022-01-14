Raziye Oskay 11 yıl boyunca her gün ölüm korkusuyla yaşamış! Dilara Yıldız’la aynı kaderi paylaşmıştı





"'BENİM DE ÖLÜMÜM ÖYLE OLACAK' DEDİ"

Failin kızını sürekli gece yarıları telefonla arayarak uykusundan uyandırdığını, sürekli tehdit ettiğini söyleyen Oskay, Raziye'nin psikolojisinin çok bozulduğunu vurgulayarak, "15 gün önce anneannem rahmetli oldu, mezara gitti. Kefeninden gömülene kadar takip etti, 'Anne, baba, abla buraya iyi bakın. Çok yakın zamanda beni buraya getirin. Burada dedem, ninem yatıyor, beni buraya gömün' dedi. 'Ne biçim konuşuyorsun' dedik. Kendi iş yerinin orada eski sevgilisini kafasına sıkarak bir ölüm olmuştu, 'Benim de ölümüm öyle olacak. Haberlerde çıkacağım. Bunu göreceksiniz' dedi. Biz 11 senedir çekiyoruz. Çocuğum melekler gibiydi. Ben 'kurtuldu' diyorum, her gün ölüyordu çünkü, her gün canı yanıyordu, bana mı zarar gelecek, babasına mı, ablasına mı? Kasıtlı bir şey bu. Adalet yerini bulsun. En ağır cezayı yesin ki, en azından bir nebze de olsa içimize bir su serper" dedi.