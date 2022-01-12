Raziye Oskay sokak ortasında 11 kurşunla katledildi! Dehşet düşüren detaylar ortaya çıktı
Son dakika haberine göre: Mersin'de önceki gün işe gitmek için evden çıkan Raziye Oskay, eski nişanlısı tarafından sokak ortasında 11 kurşunla katledildi. Hukuk bürosunda çalışan Adalet Meslek Yüksekokulu mezunu Raziye Oskay'ın yıllardır ölümden kaçtığı ortaya çıktı.
Mersin'de önceki gün eski nişanlısı tarafından sokak ortasında 11 kurşunla katledilen 24 yaşındaki Raziye Oskay'ın yıllardır ölümden kaçtığı ortaya çıktı. Raziye'nin avukat kuzeni Meftun Uludoğan, katilin, genç kızın hayatını kâbusa çevirdiğini, sonunda bu kâbusun ölümle bittiğini söyledi.
ADRESİ DEŞİFRE OLDU MERSİN'E DÖNDÜ
Raziye'nin avukat olan kuzeni Meftun Uludoğan, zanlının liseden beri saplantılı şekilde Raziye'nin peşini bırakmadığını, belki düzelir diyerek Raziye'nin geçen yıl nişanlanmayı kabul ettiğini ancak 6 ay sonra nişanı attığını, aylarca İstanbul'da kaldığını ve buradaki adresinin de deşifre olmasıyla tekrar Mersin'e döndüğünü ifade etti.
Uludoğan, "Ne yaptıysa katilinden kaçamadı. Hayatına mal oldu. Bu adam en ağır şekilde cezalandırılsın" dedi.
PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİ!
Mersin Toroslar ilçesi, Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Barış Can U., işe gitmek için evden çıkan eski nişanlısı Raziye Oskay'ın yolunu kesti. Tabancasını çeken eski nişanlı Barış Can U., Raziye Oskay'a peş peşe ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Oskay, kanlar içinde yere yığıldı.
KURTARILAMADI
Hukuk bürosundaki mesaisine giderken saldırıya uğrayan Raziye Oskay, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Oskay, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Olayın ardından gözaltına alınan Barış Can U., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
10 YILDIR PEŞİNDEYDİ
Konuyla ilgili SABAH gazetesine açıklama yapan Raziye Oskay'ın kuzeni ve avukatı Meftun Uludoğan; "Raziye'ye lise yıllarından beri takıntılı olan bir adamdı.
Yaklaşık 10 yıldır peşini bırakmadı. Tehditler şantajlarla kızı yanında tutmak istedi. Çok kötü biriydi. Geçen yıl belki nişanlanırsa düzelir diye Raziye nişan yaptı ama yine olmadı. 6 ay kadar önce nişanı attı.
İstanbul'a gitti orada izini kaybettirmek istedi ama orada da buldu. Peşine düştü hiçbir şekilde rahat bırakmadı. Ne yapsa kızın peşinden düşmedi. En son işine gitmek için yolda otobüs beklerken 11 el ateş edip öldürdü. En ağır şekilde cezalandırılsın istiyoruz" dedi.
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