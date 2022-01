Konya’da Ahmet Çalık yası var! Adı yaşayacak

Hayatındaki en mutlu an ve Konyaspor'u neden tercih ettiği yönündeki sorulara ise Çalık, şunları söyledi:

''Hayatta en mutlu olduğum an ise Milli Takıma ilk seçildiğim an diyebilirim. Konyaspor'a gelmeden önce başka takımlardan da teklif aldım. Bir ağabeyimle konuştuğumda ise bana burayı önerdi. Büyük bir camia olduğunu söyledi. Konyaspor'u dışarıdan gözlemlediğim zaman ise Galatasaray'da da oynarken karşı karşıya geldim. Konyaspor'la oynadığımız her deplasman zor bir deplasmandı. Taraftarı, stadı ve futbol şehri olması burayı tercih etmemde önemli rol oynadı. Aile ortamının olması iyi ki dedirtiyor insana. İyi ki burayı seçmişim.''