Konya’da Ahmet Çalık yası var! Adı yaşayacak

"SEZONU KAZASIZ BELASIZ BİTİRMEMİZ GEREKİYOR"

Konyaspor Kulübü'nün sosyal medya hesaplarından yayınlamak için 9 Mayıs 2021 tarihinde yaptığı son röportajda sezonu kazasız belasız bitirmek istediklerini dile getiren Ahmet Çalık, 'Neden 6 numaralı forma' şeklindeki soruya ise ''Normalde ben 5 numarayı çok seviyorum. 6 numarayı da Ankaralı olduğum için almıştım'' diye cevap verdi.

Takım arkadaşı Abdülkerim Bardakçı hakkında da konuşan Çalık, ''Abdülkerim Bardakçıyla saha içerisinde çok iyi anlaşıyoruz. Pandemi olmasa dışarıda da güzel vakit geçirebileceğimizi düşünüyorum. Onu çok seviyorum'' dedi.

Teknik Direktör İlhan Palut ile ilgili soruya ise Çalık, ''İlhan hocamızın tüm futbolcularla iletişimi çok kuvvetli. Oynamayan oyuncuya ise nasıl yaklaşacağını çok iyi biliyor. Benimle de iletişimi iyi'' şeklinde cevap verdi.