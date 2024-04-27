CHP'li Kiraz Belediyesi'nde işçi kıyımı! Haksız yere atılan işçiler isyan etti: Evimize ekmek götüremiyoruz
31 Mart'ta seçilen CHP'li Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Coşkun, göreve gelir gelmez 300 kişiyi işten çıkarmıştı. Olayın yankıları sürerken, işçiler yaşadıklarını ilk kez anlattı. Belediyede halen çalışmaya devam eden işçiler de mobbing yaşadıklarını ifade ederken, "Kiraz Belediyesi'nde iş çığırından çıkmış durumda. Mobbing uygulanarak istifaya zorlanıyoruz" dedi. İşçilerin çıkarılmasının ardından belediyedeki hizmetler de yarım kaldı.
Koltuğu AK Partili Belediye Başkanı Saliha Özçınar Kutlu'dan devralan CHP'li Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Coşkun, göreve gelir gelmez belediye çatısı altında görev yapan 300 personeli işten çıkardı. İsmini vermek istemeyen çok sayıda işçi, evlerine ekmek götüremez duruma geldiklerini söyledi.
İş akitlerinin Ramazan Bayramının hemen öncesinde sonlandırıldığına dikkat çeken işçiler, "Bize ve ailelerimize Ramazan Bayramını zehir etti. İşten çıkarıldığımız için zor durumda kaldık. İçimizde eşi hamile olup evine ekmek dahi götüremeyen arkadaşlarımız var.
Çoğumuz kredi kartı borcunu yatıramadı. Sonuç olarak hepimiz mağdur edildik. Sayın Başkandan kararını tekrar gözden geçirmesini, karşı karşıya bırakıldığımız mağduriyetin giderilmesini talep ediyoruz" diye konuştular.
CİDDİ ANLAMDA MOBBİNG UYGULANIYOR
Öte yandan belediyede halen çalışan ve isminin açıklanmasını istemeyen işçiler ise mobbinge uğradıklarını belirterek, "Ciddi anlamda mobbing ile karşı karşıyayız. Önce örgütlü olduğumuz sendikadan istifa etmemiz için zorlandık. İstifa etmediğimiz takdirde işten çıkarılmakla tehdit edildik. Şimdi de ciddi baskı altındayız. Şu anda Kiraz Belediyesi'nde iş çığırından çıkmış durumda. Birçok arkadaşımız mobbing uygulanarak istifaya zorlanıyor." dedi.
YOL YAPIM ÇALIŞMALARI YARIM KALDI
Sabah'ın haberine göre Coşkun'un işçi kıyımı ilçede belediye eli ile yürütülen çalışmaları da büyük ölçüde sekteye uğrattı. İşçi kıyımından en çok tarımla uğraşan ve kiraz bahçesi olan vatandaşlar etkilendi.
AK Partili eski başkan Saliha Özçınar Kutlu tarafından daha önce başlatılan parke taş döşeme çalışmaları da işçi kıyımı ile birlikte yarım kaldı. 200 bin metrekare parke taş da yol kenarlarında yığılı halde kaldı.
Kendi araçları ile kiraz bahçeleri ve tarlalarına gitmek isteyen vatandaşlar da bozuk yollar nedeniyle zor anlar yaşıyor. Bazı araçların çamurla kaplanan yolda ilerlemekte güçlük çektikleri gözlendi. CHP'li Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Coşkun'a seslenen vatandaşlar yarım kalan yol yapım çalışmalarının bir an önce tamamlanmasını istedi.
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