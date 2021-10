Ailesini siyanürle öldüren zanlının cezası belli oldu

Olay, 14 Mayıs 2019 tarihinde Soğukkuyu Mahallesi'nde yaşandı. Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan, potasyum siyanür ile hazırladığı şerbeti, annesi Fatma ile babası Mehmet Kalkan'a içirdi. Kalkan çifti, bir müddet sonra kötüleşti. Kalkan, ardından şerbetten kardeşi Emir Can'a (16) da içirmek istedi. Fakat, anne-babasının hastalandığını gören Emir Can tepki gösterdi. Devrilen bardaktaki sıvı Emir Can'ın üstüne döküldü. Sıvıdan Mahmut Can Kalkan ile Emir Can ile küçük kardeşleri Mehmet Taha etkilendi. Hastaneye kaldırılan anne-baba yaşamlarını, oğulları tedavilerinin ardından oldu.