Ailesini siyanürle öldüren zanlının cezası belli oldu

Adliyeye sevk edilen Mahmut Can Kalkan, 'Üst soydan akrabayı tasarlayarak kimyasal silahla kasten öldürmek' suçundan tutuklandı. Hapishanede 1 gün kaldıktan sonra Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilen ve 50 gün gözlem altında tutulan Kalkan'a psikotik bozukluk teşhisi konuldu.



RAPORLAR ÇELİŞTİ

Hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 20 yıla kadar hapis cezası istenen Kalkan'ı yargılayan İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden gönderilen raporda, sanığın akıl hastalığı nedeniyle işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını tam olarak algılayamayacağı bildirildi. Mahkeme heyeti, raporun ayrıntı içermemesi nedeniyle İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan yeni rapor istedi. İstanbul Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi ise mahkemeye gönderdiği raporunda, Kalkan'da davranış bozukluğu ile akıl hastalığı ve akıl zayıflığına rastlanılmadığını bildirdi. Raporda, 'Ceza sorumluluğu tamdır' denildi.