Ailesini siyanürle öldüren zanlının cezası belli oldu
İzmir Bayraklı’da annesi Fatma Kalkan (39) ve babası Mehmet Kalkan'ı (46) siyanürlü şerbet içirerek katleden, içmeye zorladığı kardeşinin de yaralanmasına yol açan Mahmut Can Kalkan'a (23) verilen iyi hal indirim hükmünü İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi kaldırdı. Tekrar yargılanan Kalkan, 2 defa ağırlaştırılmış müebbet ve 15 sene hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 14 Mayıs 2019 tarihinde Soğukkuyu Mahallesi'nde yaşandı. Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan, potasyum siyanür ile hazırladığı şerbeti, annesi Fatma ile babası Mehmet Kalkan'a içirdi. Kalkan çifti, bir müddet sonra kötüleşti. Kalkan, ardından şerbetten kardeşi Emir Can'a (16) da içirmek istedi. Fakat, anne-babasının hastalandığını gören Emir Can tepki gösterdi. Devrilen bardaktaki sıvı Emir Can'ın üstüne döküldü. Sıvıdan Mahmut Can Kalkan ile Emir Can ile küçük kardeşleri Mehmet Taha etkilendi. Hastaneye kaldırılan anne-baba yaşamlarını, oğulları tedavilerinin ardından oldu.
Adliyeye sevk edilen Mahmut Can Kalkan, 'Üst soydan akrabayı tasarlayarak kimyasal silahla kasten öldürmek' suçundan tutuklandı. Hapishanede 1 gün kaldıktan sonra Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilen ve 50 gün gözlem altında tutulan Kalkan'a psikotik bozukluk teşhisi konuldu.
RAPORLAR ÇELİŞTİ
Hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 20 yıla kadar hapis cezası istenen Kalkan'ı yargılayan İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden gönderilen raporda, sanığın akıl hastalığı nedeniyle işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını tam olarak algılayamayacağı bildirildi. Mahkeme heyeti, raporun ayrıntı içermemesi nedeniyle İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan yeni rapor istedi. İstanbul Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi ise mahkemeye gönderdiği raporunda, Kalkan'da davranış bozukluğu ile akıl hastalığı ve akıl zayıflığına rastlanılmadığını bildirdi. Raporda, 'Ceza sorumluluğu tamdır' denildi.
AKIL DENGESİ YERİNDE
İki rapor arasındaki çelişki üzerine mahkeme, Adli Tıp Kurumu 1'inci İhtisas Dairesi'nden de rapor istedi. Daire, İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği raporda, tutuklu sanık Kalkan'ın cezai ehliyetinin tam olduğunu bildirdi. Yargılama sonunda Kalkan, 'Üst soydan akrabayı tasarlayarak kimyasal silahla kasten öldürmek' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile, 'Kardeşi tasarlayarak kimyasal silah ile öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, cezaları iyi hal indirimiyle 2 kez müebbet ve 10 yıl 10 ay hapis cezasına indirdi.
2 KEZ MÜEBBET 15 SENE HAPİS
Kalkan ailesinin avukatı, karara itiraz ederek dosyayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. İtiraz üzerine dosya İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'ne gitti. Ceza dairesinde yeniden yapılan yargılamada, sanığın anne ve babasını siyanürlü su içirerek öldürüp, kardeşine de zorla içirmeye çalışıp yaralanmasına sebep olduğu sonucuna varıldı. Yargılama sonucunda heyet, yerel mahkemede uygulanan iyi hal indirimin kaldırılmasına hükmetti ve sanığın 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2. ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? 140-150-160-170 puanla YKS 2. ek tercih ne zaman başlıyor?
- Devletten kiracılara yardım kapısı! Başvuranlara 1.500 liraya kadar ödeme! Cepleri rahatlatacak haber…
- Rebiülevvel ayı ibadetleri, duaları nelerdir? Rebiülevvel ayı fazileti! Rebiülevvel ayında neler yapılır?
- Başkan Erdoğan tarih verdi! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?
- Rebiülevvel ayı mesajları sözleri! En güzel anlamlı dualı Rebiülevvel ayı mesajları resimli sözleri!
- Bağ-Kur’lu emeklilerin maaş yükseltme formülü! 2000 tarihi çok kritik! Yüzde 20-30 artış olabilir!
- Formula 1 İstanbul bilet fiyatları ne kadar? 2021 Formula 1 Türkiye biletleri bitti mi?
- 140 puanla tercih başladı mı? 140 puanla üniversite tercihi ne zaman yapılacak?
- Ece Ronay nişanlısı Mehmet Bilir kimdir? Ece Ronay Mehmet Bilir ayrıldı mı?
- Milyonlarca emekliyi ilgilendiren haber! Bu borçlarda maaşınız bloke olabilir! Maaşın 4’te 1’i eksik yatabilir…
- Nihan Ünsal sevgilisi Özer Kocer kimdir? İzmirli iş insanı Özer Kocer kaç yaşında, ne iş yapıyor?
- Tyson Fury - Deontay Wilder boks maçı ne zaman, hangi kanalda? Tyson Fury - Deontay Wilder maçı hangi gün?