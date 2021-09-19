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Antalya’da nefes kesen drift! İş makinalarının altından geçti

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 19.09.2021 Güncelleme Tarihi: 19.09.2021
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Antalya’da nefes kesen drift! İş makinalarının altından geçti

Antalya Kemer’de bu seme 7'ncisi yapılan ‘Kemer Otomobil Festivali’ nefes kesen görüntülere sahne oldu. Kemer Kaymakamlığı ve Kemer Belediyesinin destekleri ile Kemer Motor Sporları Kulübü tarafından düzenlenen faaliyette çok sayıda klasik ve modifiye edilmiş araç yer aldı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan Ralli Alanı'nda yapılan festivale Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, Kemer Belediye Meclis üyesi Hasan Ali Acar ve otomobil tutkunları katıldı.

YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Ralli alanına gelen vatandaşlar ve turistler, özellikle modifiyeli otomobillere oldukça ilgi gösterdi. Modifiye edilmiş araçlarla yapılan gösterilerde renkli görüntüler ve heyecanlı anlar yaşandı.

ALKIŞ TOPLADI

Festivalde iş makinelerinin altından geçerek yapılan drift şovları ise büyük alkış aldı. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, drift araçlarına binerek gösteriye ortak oldu.

"HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERDİK"
Pandemi tedbirleri alınarak yapılan festivalde konuşan Başkan Topaloğlu, "Festivale belediye olarak her türlü desteği verdik. Festivalde pandemi tedbirlerini elden bırakmadık. Yerli ve yabancı misafirlerimize güzel bir gün yaşattık. Belediye olarak turizme katkı sağlayan her organizasyona destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

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