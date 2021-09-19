Antalya’da nefes kesen drift! İş makinalarının altından geçti
Antalya Kemer’de bu seme 7'ncisi yapılan ‘Kemer Otomobil Festivali’ nefes kesen görüntülere sahne oldu. Kemer Kaymakamlığı ve Kemer Belediyesinin destekleri ile Kemer Motor Sporları Kulübü tarafından düzenlenen faaliyette çok sayıda klasik ve modifiye edilmiş araç yer aldı.
Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan Ralli Alanı'nda yapılan festivale Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, Kemer Belediye Meclis üyesi Hasan Ali Acar ve otomobil tutkunları katıldı.
YOĞUN İLGİ GÖRDÜ
Ralli alanına gelen vatandaşlar ve turistler, özellikle modifiyeli otomobillere oldukça ilgi gösterdi. Modifiye edilmiş araçlarla yapılan gösterilerde renkli görüntüler ve heyecanlı anlar yaşandı.
ALKIŞ TOPLADI
Festivalde iş makinelerinin altından geçerek yapılan drift şovları ise büyük alkış aldı. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, drift araçlarına binerek gösteriye ortak oldu.
"HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERDİK"
Pandemi tedbirleri alınarak yapılan festivalde konuşan Başkan Topaloğlu, "Festivale belediye olarak her türlü desteği verdik. Festivalde pandemi tedbirlerini elden bırakmadık. Yerli ve yabancı misafirlerimize güzel bir gün yaşattık. Belediye olarak turizme katkı sağlayan her organizasyona destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emeklilere en az 625-750 TL ödeme! 2 bin liraya kadar çıkıyor! Ek ödemelerle cüzdanlar rahatlıyor…
- Stefan Kuntz kimdir, kaç yaşında, nereli? Stefan Kuntz maaşı ne kadar oldu?
- Yunus Emre Özer kimdir? Youtuber Yunus Emre Özer kaç yaşında, ne iş yapıyor?
- ALES ne zaman açıklanacak? 2021 ALES/2 sınav sonuçları bu hafta açıklanır mı?
- Yargı dizisi konusu nedir? Yargı oyuncuları kimdir? Yargı dizisi nerede çekiliyor?
- Her ay maaş gibi yatıyor! Devletten 1.500 liraya kadar kira yardımı! İşte şartlar…
- Çoğu kişi bilmiyor! İstifa ettikten sonra binlerce lira tazminat alabilirsiniz! Bunu yapan işveren yandı!
- ALES baraj puanı kaç? 2021 yüksek lisans için ALES puan kaç olmalı?
- 2021 KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? Bu yıl KYK bursu nasıl alınır? 650 TL ödeme geliyor!
- Dalgalı deniz için uyarılar peş peşe! Altında kritik hafta! Endişeler hafifledi, ons altında baskı arttı!
- SGK harekete geçti! Maaşınızı bu şekilde alıyorsanız hemen haber verin! Hem hapis hem para cezası!
- 2021 ALES kaçta bitiyor? ALES/2 kaç dakika sürecek? ALES sınav süresi ne kadar kaç saat?