Yabancı kuaförlere eğitim veren Barış Karagöz kimdir?

Barış Karagöz, 26.07.1989 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Karagöz, 2002 yılından beri global alanda faaliyet gösteren Türk kuafördür.

Türkiye'de dönemin en popüler kuaför markalarından birinde kariyer basamaklarını çıkmaya devam eden Barış Karagöz, kurumun en genç yöneticilerinden biri olma başarısını göstermiş ve 2019 yılında The Most Florya şubesinin sahibi olmuştur.



Yeteneklerini birçok farklı teknikle sergileyen Barış Karagöz, ombre uygulamasına getirdiği farklı ve dikkat çekici yorumla tanınmaya başlamıştır.

Yıllar içinde brushlight, facelight, sombre, sunkissed gibi saç renklendirme tekniklerini geliştirerek adından başarıyla söz ettirmiş ve sosyal medyada da popüler olmuştur.



Barış Karagöz, hem yurtiçinde hem de yurtdışında renklendirme, saç uzatma ve kesim alanlarında eğitimler vermektedir.



Barış Karagöz, en büyük mutluluğunun yaptığı işlemler sonrasında gülen gözlerle karşılaşmak olduğunu söylemektedir: "En büyük başarım bu işi yapıyor olmam. Bu iş bence dünyanın en zor ama diğer yandan en güzel işi. Kadınlar, saçlarıyla barışık olduklarında pozitif hissederler. Kadınları mutlu ve memnun etmek için istediklerinin yanında ufak ve etkili dokunuşlar yapmak gerekir. İşlem sonrası gülümseyen yüzler ve gülen gözlerle karşılaşmak beni her zaman mutlu eder."