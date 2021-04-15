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İstanbul’da çocukları yarı çıplak tuvalete götürmüştü! Kreşteki skandala hapis cezası istendi

Tuzla'da özel bir anaokulunda öğretmenlerin, öğrencilere şiddet uyguladığı, kız çocukları ve erkek çocuklarını çıplak halde topluca tuvalete götürdüğü görüntüler ortaya çıkmıştı. Görüntülerin ardından anaokulunun sahibi Güler Mert için 1 yıl 9 ay hapis cezası istenirken dava ileri bir tarihe ertelendi.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 15.04.2021 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021
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İstanbul’da çocukları yarı çıplak tuvalete götürmüştü! Kreşteki skandala hapis cezası istendi

Anadolu 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 9. celsesi bugün görüldü. Duruşmaya katılmak üzere müşteki avukatları mahkeme salonunda yerini alırken sanık Güler Mert ve sanık avukatı duruşmaya katılmadı.

'HER ÇOCUK İÇİN AYRI AYRI CEZALANDIRILSIN'

Duruşmada söz alan müşteki avukatı Sevil Hartavi "Biz sanığın eyleminin kötü muameleden çok daha fazla olduğunu düşünüyoruz. Çocukların yaşlarına göre davranış bozuklukları vardır. Her bir çocuğun ayrı ayrı mağduriyetleri vardır. Dosya trajik bir dosyadır. Sanığın, her bir çocuk için ayrı ayrı cezalandırılmasını istiyoruz. Sanığın çocuklara yönelik eylemlerinin yaralama ve şiddet kapsamında kaldığından her çocuk için mağdur sıfatıyla hüküm kurulmasını talep ediyoruz." şeklinde konuştu.

1 YIL 9 AY HAPSİ İSTENDİ

Müşteki avukatlarının beyanlarının ardından duruşmada mütalaasını veren Cumhuriyet savcısı , yapılan yargılama ve toplanan tüm deliller kapsamında sanığın üzerine atılı suçu işlediğinin anlaşıldığına kanaat getirerek sanık Güler Mert'in 'Zincirleme şekilde kötü muamele' suçundan 1 yıl 9 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

DAVA ERTELENDİ

Duruşma sonu ara kararını açıklayan mahkeme, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için avukatlara süre vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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