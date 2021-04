İstanbul’da çocukları yarı çıplak tuvalete götürmüştü! Kreşteki skandala hapis cezası istendi

'HER ÇOCUK İÇİN AYRI AYRI CEZALANDIRILSIN'

Duruşmada söz alan müşteki avukatı Sevil Hartavi "Biz sanığın eyleminin kötü muameleden çok daha fazla olduğunu düşünüyoruz. Çocukların yaşlarına göre davranış bozuklukları vardır. Her bir çocuğun ayrı ayrı mağduriyetleri vardır. Dosya trajik bir dosyadır. Sanığın, her bir çocuk için ayrı ayrı cezalandırılmasını istiyoruz. Sanığın çocuklara yönelik eylemlerinin yaralama ve şiddet kapsamında kaldığından her çocuk için mağdur sıfatıyla hüküm kurulmasını talep ediyoruz." şeklinde konuştu.