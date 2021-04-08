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İstanbul’da hırsızlık yapan 2 kadın polise teslim olmamak için sokağa idrarını yaptı

'de işyerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 kadın, polise teslim olmamak için olmadık şeyler denedi. Sokak ortasında üzerindeki kıyafetleri çıkaran ve idrarını yapan kadınlar uzun uğraşlar sonunda gözaltına alındı. . ve ., iş yerinden hırsızlık suçunu işlemekten tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 08.04.2021 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021
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İstanbul’da hırsızlık yapan 2 kadın polise teslim olmamak için sokağa idrarını yaptı

'de iki kadın yanında bulunan çocukla mağazadan cep telefonu çaldı. İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi.

Kısa sürede kadınların bulunduğu caddeye gelen polis ekipleri, aralarında kız çocuğunun da bulunduğu şüphelileri polis merkezine götürmek istedi.

Polisleri görünce bir anda üzerindeki kıyafetleri çıkaran kadınlar, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında sokağa tuvaletlerini yaptı. Kadınlar, ellerindeki idrarı polislere atmaya başladı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hırsızlık şüphelisi kadınlar, olay yerine gelen kadın polislerin müdahalesiyle gözaltına alınarak Arnavutköy Yavuz Selim Polis Merkezine götürüldü.

Buradaki ifadelerinin ardından 'ne sevk edilen şüpheliler mahkemeye çıkarıldı. . ve ., iş yerinden hırsızlık suçunu işlemekten tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2 YIL ÖNCE TELEFONUNU ÇALAN KADINLARI TANIDI

Tutuklanan kadınların 2 yıl önce iş yerinden 13 bin liralık telefon çaldığını belirten , "Sokakta yürürken bir anda bu kadınları gördüm. Yüzlerini hemen tanıdım. Bir süre takip ettim. Bir markete girip orada da hırsızlık yaptılar. Sonra polisi arayıp durumu bildirdim.

Sağ olsun ekipler hemen geldi ancak kadınlar polisleri görünce soyunup sokağın ortasında pislik yapmaya başladılar. Kadın polisler olmadığı için, polis arkadaşlar kadınlara dokunamadı. Bir süre onların peşinden yürüdüler. Kadın polislerin gelişi ile ancak gözaltına alınabildiler" dedi.

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