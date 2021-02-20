TikTok'ta bir skandal video daha! Meyve sularını bunlarla yapmışlar

DAHA ÖNCE DE SKANDAL VİDEOLAR PAYLAŞILMIŞTI

Çalıştıkları süt toplama merkezinde kazanda "süt banyosu" yapan iki işçi, vatandaşın sağlını hiçe saydı. O anları sosyal medyadan paylaştı. Skandal görüntülerin ortaya çıkmasından sonra, olaya büyük tepki yağdı. Tutuklanıp serbest bırakılan 2 sanık hakkında hazırlanan iddianamede "zehirli madde katma" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İNSAN SAĞLIĞINI HİÇE SAYDILAR

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, tutuksuz yargılanacak iki sanık hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) ilgili maddesi gereğince "İçilecek sulara veya yenilecek veya içilecek veya kullanılacak veya tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürmek" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.