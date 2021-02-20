TikTok'ta bir skandal video daha! Meyve sularını bunlarla yapmışlar
Son dakika haberine göre; TikTok'ta yayınlanan süt banyosu, dönerle dans ve bir kişinin fırında ekmek üretimini oyuncağa çevirdiği görüntülerin ardından bir skandal paylaşım daha geldi. Bir kullanıcının "Meyve suyu içmeyin" notuyla paylaştığı videoda, yere saçılmış, çoğu çürümüş haldeki meyvelerin; meyve suyu yapılması için kepçelerle fabrikaya taşındığı görüldü.
Popüler sosyal medya platformu TikTok, çok konuşulacak skandal bir videoyla daha gündeme geldi. Mehmet Demir isimli bir kullanıcı tarafından 2 gün önce paylaşılan videoda meyve suyu yapımında kullanılacak meyvelerin taşınma anları kaydedildi.
"MEYVE SUYU İÇMEYİN"
Olaya konu olan yerin Adana olduğu belirtilen paylaşımda, meyve suyu yapan bir firmanın, meyveleri sokak ortasına döktüğü görüldü. Çoğu çürümüş vaziyetteki meyvelerin iş makineleriyle taşındığı görülen skandal videoya, kullanıcı, "Meyve suyu içmeyin" uyarısını da ekledi.
DAHA ÖNCE DE SKANDAL VİDEOLAR PAYLAŞILMIŞTI
Çalıştıkları süt toplama merkezinde kazanda "süt banyosu" yapan iki işçi, vatandaşın sağlını hiçe saydı. O anları sosyal medyadan paylaştı. Skandal görüntülerin ortaya çıkmasından sonra, olaya büyük tepki yağdı. Tutuklanıp serbest bırakılan 2 sanık hakkında hazırlanan iddianamede "zehirli madde katma" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.
İNSAN SAĞLIĞINI HİÇE SAYDILAR
Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, tutuksuz yargılanacak iki sanık hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) ilgili maddesi gereğince "İçilecek sulara veya yenilecek veya içilecek veya kullanılacak veya tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürmek" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.
'DÖNERLE DANS' REZALETİ
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde bir et entegre tesisinde 2 çalışan, maskesiz olarak, müzik eşliğinde hazır döner paketledikleri anları kameraya aldı. Sosyal medya uygulaması olan Tik Tok'ta paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti. Hemen harekete geçen Tarım ve Orman Bakanlığı İl Tarım Müdürlüğü ekipleri, tespit edilen tesise giderek, denetim yaptı.
TÜM ÜRÜNLERDEN NUMUNE ALINDI
Ekipler denetimde hijyen kurallarını hiç sayan 3 kişi tespit etti. Görüntülerin çekildiği partide üretilen dönerlere ise el koyuldu. Ürünlerin analizleri yapıldıktan sonra imha edileceği öğrenilirken, tesisteki tüm ürünlerden incelenmek üzere numune alınarak, laboratuvara gönderildi. Ekipler, ayrıca yaklaşık 100 kilogram ete de imha edilmek üzere el koydu.Denetimin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tik Tok üzerinden yapılan paylaşım sonucu, toplumda infiale neden olan Kırklareli'ndeki söz konusu işletme tespit edilmiş, denetimler yapılmış, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gerekli cezai işlemler uygulanmış ve Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.
POLİS MASKE CEZASI UYGULADI
Öte yandan Pınarhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri görüntülerdeki 2 çalışana koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takmadıkları gerekçesiyle 900'er lira ceza uyguladı. Firma tarafından 2 çalışanın işine son verildiği öğrenildi. Görüntüleri paylaştığı belirlenen H.Y.'nin ise bütün sosyal medya hesaplarını kapattığı görüldü.
EKMEK VİDEOSU OLAY OLDU
Mersin'in Tarsus ilçesinde, pişirime hazır ekmek hamurlarına hijyen kurallarına aykırı şekilde çeşitli ürünler ilave edilmesinin görüntülerinin TikTok'ta paylaşılmasının ardından bir fırının faaliyeti 30 gün durduruldu.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, polis ve zabıta ekiplerinin de desteğiyle, Kırklarsırtı Mahallesi 2620 Sokak'taki ekmek fırınına, sosyal medyadan hijyen kurallarının ihlal edildiği görüntülerinin paylaşılması üzerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda, pişirime hazır halde bekletilen ekmek hamurlarının içine dondurma, çikolata, kek, cips ile çeşitli meyve, sebze ve şarküteri ürünleri eklediği anların görüntülerini paylaştığı belirlenen fırın çalışanı Özcan Mami ile fırın sahibine, hijyen kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 18 bin 383 lira ceza uygulandı.
Fırının faaliyeti de 30 gün durduruldu.