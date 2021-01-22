Söz konusu skandal görüntüler ile ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanlığı'mızca toplumda infiale sebep olan işletme tespit edilmiş, gerekli cezai işlemler uygulanmış ve Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Bu tarz olayların önüne geçilmesi için başlattığımız çalışmaların süratle neticelenmesi hem toplum sağlığı hem de sektörün menfaatine olduğunun bilincindeyiz. Anadolu mutfağının eşsiz lezzetlerinin başında gelen, aynı zamanda muhteşem damak tadıyla dünyada 140 ülkede Türkiye'mizi gururla temsil eden dönerimize her zaman bu tarz çirkin saldırılar gerçekleştirilmektedir.