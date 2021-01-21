21 Ocak 2021, Perşembe
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Adana’da hazır döner paketleyen iki çalışanın çekip TikTok'ta paylaştığı video tepki çekti

'da hazır paketleyen iki çalışan maske kullanmadan etlerle oynadı. O anlar da sosyal medyada paylaşıldı. Çok sayıda kişi görüntülere tepki gösterdi. Kullanıcılar, "Önlük diye üstüne geçirdiği çöp poşeti, o iğrenç ağzına sürdüğü gıda... Neresinden tutsanız rezillik, gerçekten midem bulandı" ifadelerini kullandı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 21.01.2021 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021
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Sosyal medyada dolaşıma giren bir video, görenleri şaşkına çevirdi. uygulamasına video çekip yükleyen hazır işletmesi çalışanı 2 kişinin, müziğe eşlik ederken bir yandan da maskesiz bir şekilde paketleme yaptığı görüldü.

Görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan bir kullanıcı, "Bir hazır döner işletmesinde çekilmiş bu videoda dönerlerin paketlere dolum yapıldığı süreçte yaşananlar görünüyor.

Rezillik, iğrençlik. En ağır ceza verilmediği sürece bu TikTok rezaletleri bitmez.

Bu adamlara ayrı ağır bir ceza, işletmeye de ayrı ağır bir ceza vereceksiniz ki işletme sahibi her türlü işletmesini böyle başıboş adamlara bırakmaya korkacak" ifadelerini kullandı.

TEPKİ TOPLADI

Çok sayıda kullanıcı paylaşımın altına tepkisini dile getirdi.

Bir kullanıcı, "Önlük diye üstüne geçirdiği çöp poşeti, o iğrenç ağzına sürdüğü gıda... Neresinden tutsanız rezillik, gerçekten midem bulandı" ifadelerini kullandı.

Olay anında ekranlara yansıyan bir kare

Adana’da hazır döner paketleyen iki çalışanın çekip TikTok'ta paylaştığı video tepki çekti ADANA’DA HAZIR DÖNER PAKETLEYEN İKİ ÇALIŞANIN ÇEKİP TİKTOK'TA PAYLAŞTIĞI VİDEO TEPKİ ÇEKTİ

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