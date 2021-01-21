Adana’da hazır döner paketleyen iki çalışanın çekip TikTok'ta paylaştığı video tepki çekti
Adana'da hazır döner paketleyen iki çalışan maske kullanmadan etlerle oynadı. O anlar da sosyal medyada paylaşıldı. Çok sayıda kişi görüntülere tepki gösterdi. Kullanıcılar, "Önlük diye üstüne geçirdiği çöp poşeti, o iğrenç ağzına sürdüğü gıda... Neresinden tutsanız rezillik, gerçekten midem bulandı" ifadelerini kullandı.
YAŞAM DHA
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Görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan bir kullanıcı, "Bir hazır döner işletmesinde çekilmiş bu videoda dönerlerin paketlere dolum yapıldığı süreçte yaşananlar görünüyor.
Rezillik, iğrençlik. En ağır ceza verilmediği sürece bu TikTok rezaletleri bitmez.
Bu adamlara ayrı ağır bir ceza, işletmeye de ayrı ağır bir ceza vereceksiniz ki işletme sahibi her türlü işletmesini böyle başıboş adamlara bırakmaya korkacak" ifadelerini kullandı.
TEPKİ TOPLADI
Çok sayıda kullanıcı paylaşımın altına tepkisini dile getirdi.
Bir kullanıcı, "Önlük diye üstüne geçirdiği çöp poşeti, o iğrenç ağzına sürdüğü gıda... Neresinden tutsanız rezillik, gerçekten midem bulandı" ifadelerini kullandı.
Olay anında ekranlara yansıyan bir kare