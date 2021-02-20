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TikTok'ta skandal görüntü! Çürük meyvelerden meyve suyu

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Giriş: 20.02.2021 13:03
Güncelleme:20.02.2021 13:26
Son dakika haberine göre; TikTok'ta yayınlanan süt banyosu, dönerle dans ve bir kişinin fırında ekmek üretimini oyuncağa çevirdiği görüntülerin ardından bir skandal paylaşım daha geldi. Bir kullanıcının "Meyve suyu içmeyin" notuyla paylaştığı videoda, yere saçılmış, çoğu çürümüş haldeki meyvelerin; meyve suyu yapılması için kepçelerle fabrikaya taşındığı görüldü.
TikTok'ta skandal görüntü! Çürük meyvelerden meyve suyu
TikTok'ta skandal görüntü! Çürük meyvelerden meyve suyu
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