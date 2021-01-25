25 Ocak 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Türkiye'yi ayağa kaldıran süt banyosu skandalında flaş gelişme! Kabul edildi

Türkiye'yi ayağa kaldıran süt banyosu skandalında flaş gelişme! Kabul edildi

'da süt toplama merkezinde çekilen "süt banyosu" videosu 'yi ayağa kaldırmıştı. Olayın failleri ve görüntülerin ortaya çıkmasının ardından tutuklanmıştı. İki şüpheli hem Emniyet'te hem de Savcılık ve nöbetçi Hakimlik'te verdikleri ifadelerinde tankın içerisindekinin süt olmadığını, içerisinde dezenfektan ve sıcak su bulunduğunu ileri sürmüştü. Sayar ve Turgut, 6 Kasım günü tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti. Tutuksuz yargılanan 2 arkadaş hakkında tarafından hazırlanan iddianame, Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 25.01.2021 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021
ABONE OL
Türkiye'yi ayağa kaldıran süt banyosu skandalında flaş gelişme! Kabul edildi

'da, süt toplama merkezinde süt banyosu olayıyla gündeme gelen (24) ve 'un (32) hakkında "zehirli madde katma" suçundan yargılanmalarını talep eden iddianame, Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İki arkadaş 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak.

TikTok'ta rezalet! Konya'da süt fabrikasında skandal görüntüler! Hem firma hem bakanlıktan açıklama TİKTOK'TA REZALET! KONYA'DA SÜT FABRİKASINDA SKANDAL GÖRÜNTÜLER! HEM FİRMA HEM BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Geçtiğimiz aylarda iki arkadaşın süt tankeri içerisinde banyo yaptığı videonun sosyal medyaya düşmesi üzerine soruşturma başlatan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri videonun çekildiği firmada denetimlerde bulunarak firmanın faaliyetine son vermişti. Firmaya 13 bin 934 lira da idari para cezası uygulanmıştı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında banyo yapan Emre Sayar ve bu anları kayıt altına alarak sosyal medyada paylaşan Uğur Turgut gözaltına alınmış, çıkarıldıkları mahkemece 'Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti' suçundan tutuklanmıştı.

İki şüpheli hem Emniyet'te hem de Savcılık ve nöbetçi Hakimlik'te verdikleri ifadelerinde tankın içerisindekinin süt olmadığını, içerisinde dezenfektan ve sıcak su bulunduğunu ileri sürmüştü. Sayar ve Turgut, 6 Kasım günü tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.

15 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİ

Tutuksuz yargılanan 2 arkadaş hakkında tarafından iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, 'nun 185. maddesinde yer alan 'İçilecek sulara veya yenilecek veya içilecek veya kullanılacak veya tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşüren kimseye 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilir' kapsamında yargılanmaları talep edilmişti.

Uğur Turgut ve Emre Sayar'ın avukatları Ahmet Kaya, "İddianame Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Şu an inceleme aşamasında. 15 yıla kadar hapis cezası talep edilmiş. Ancak biz bu suçlamayı kabul etmiyoruz. Müvekkillerim insan sağlığını tehlikeye atacak bir eylem yapmamıştır. Mahkemenin vereceği kararı bekliyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. Yargılamanın önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.

Fabrikada süt banyosu yapanlar hakkında istenen ceza belli oldu! Türkiye onları konuşmuştu FABRİKADA SÜT BANYOSU YAPANLAR HAKKINDA İSTENEN CEZA BELLİ OLDU! TÜRKİYE ONLARI KONUŞMUŞTU
Türkiye'yi ayağa kaldıran süt banyosu rezaletinde şoke eden savunma: İç çamaşırım üstümdeydi TÜRKİYE'Yİ AYAĞA KALDIRAN SÜT BANYOSU REZALETİNDE ŞOKE EDEN SAVUNMA: İÇ ÇAMAŞIRIM ÜSTÜMDEYDİ
Süt kazanında banyo yapan 2 işçi tahliye oldu | Avukattan skandal savunma... SÜT KAZANINDA BANYO YAPAN 2 İŞÇİ TAHLİYE OLDU | AVUKATTAN SKANDAL SAVUNMA...
Son dakika: Süt kazanı içinde banyo yapmıştı! İfadesi ortaya çıktı... SON DAKİKA: SÜT KAZANI İÇİNDE BANYO YAPMIŞTI! İFADESİ ORTAYA ÇIKTI...
TikTok'ta rezalet! Konya'da süt fabrikasında skandal görüntüler! Hem firma hem bakanlıktan açıklama TİKTOK'TA REZALET! KONYA'DA SÜT FABRİKASINDA SKANDAL GÖRÜNTÜLER! HEM FİRMA HEM BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA