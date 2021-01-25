Türkiye'yi ayağa kaldıran süt banyosu skandalında flaş gelişme! Kabul edildi

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında banyo yapan Emre Sayar ve bu anları kayıt altına alarak sosyal medyada paylaşan Uğur Turgut gözaltına alınmış, çıkarıldıkları mahkemece 'Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti' suçundan tutuklanmıştı.

İki şüpheli hem Emniyet'te hem de Savcılık ve nöbetçi Hakimlik'te verdikleri ifadelerinde tankın içerisindekinin süt olmadığını, içerisinde dezenfektan ve sıcak su bulunduğunu ileri sürmüştü. Sayar ve Turgut, 6 Kasım günü tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.