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Süt banyosu görüntüleriyle gündeme gelen Emre Sayar lastikçi oldu

'da süt toplama merkezinde çalışan ve "" yaptığı görüntüler nedeniyle gözaltına alınan Emre Sayar ve Uğur Turgut hakkındaki iddianame geçtiğimiz hafta kabul edildi. Olay sonrası işten çıkartılan ve lastikçide çalışan Emre Sayar, "Böyle bir hatayı nasıl yaptığıma inanamıyorum" dediği öğrenildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.02.2021 Güncelleme Tarihi: 01.02.2021
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Süt banyosu görüntüleriyle gündeme gelen Emre Sayar lastikçi oldu

'da, bir süt toplama merkezinde 'süt banyosu' olayıyla gündeme gelen Emre Sayar (24) ve Uğur Turgut'un (32) hakkındaki iddianame geçtiğimiz hafta kabul edilmişti.

Sayar ve Turgut önümüzdeki günlerde Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak. Turgut ve Sayar, 'içilecek sulara veya yenilecek veya içilecek veya kullanılacak veya tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürmek' suçundan yargılanacak. En az 2 yıl en çok da 15 yıl hapis cezası alabilirler.



"BÖYLE BİR HATAYI NASIL YAPTIM"

Kasım ayında ortaya çıkan olay kamuoyunda büyük tepki çekmişti. Görüntülerde kazanının içinde banyo yapan Sayar yeni bir iş bulduğunu anlatıyor: "Artık bir lastikçide çalışıyorum. Daha dikkatliyim. O kazan süt kaynatma kazanı değildi. İçindeki de süt değildi. Süt lekesi kalmış kazana sıcak su koymuştuk.

Böyle bir hatayı nasıl yaptığıma inanamıyorum. Niye tutuklandık ve niye ağır cezada yargılanıyoruz onu da anlamış değilim. Dezenfektan kazanıydı. Sütler tanklara konuluyor onlar da eksi derecelerde soğuk, içine girip banyo yapılamaz."

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