Süt banyosu görüntüleriyle gündeme gelen Emre Sayar lastikçi oldu

Sayar ve Turgut önümüzdeki günlerde Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak. Turgut ve Sayar, 'içilecek sulara veya yenilecek veya içilecek veya kullanılacak veya tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürmek' suçundan yargılanacak. En az 2 yıl en çok da 15 yıl hapis cezası alabilirler.