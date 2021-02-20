Fabrikanın kapılarını kilitleyip genç kadına saldırdı!

"BÜTÜN KAPILARI KİTLEDİ, BANA YUMRUK ATTI"

Yaşadıklarını anlatan Maden Mühendisi Canan T., "Çalıştığım yerdeki patronum tarafından saldırıya uğradım. Şu anda kolum alçıda. Marmara Adası'nda bulunan bir mermer fabrikasında çalışıyorum. Önceki gün tartıştık. Tartışmamızın ardından sonraki gün beni fabrikada yalnız yakaladı. Bütün kapıları kilitledi. İlk önce bana yumrukla saldırdı. Sonrasında yere yatırdı. Oradan zorla kaçtım. Onun dayısı camları kırıp beni kurtardı. Fabrikanın önünde çamurlara düştüm. Arabayı üstüme sürdü beni öldürmek için. Beni bıçakla kovaladı. Fabrikanın içerisine girdim. İşçiler beni onun elinden alamadı. Şu an savcılık onu serbest bırakmış. Ben burada rapor almaya çalışıyorum" dedi.