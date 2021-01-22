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Tiktok’taki hazır döner paketleme skandalına suç duyurusu! Firmaya ve çalışanlara ceza kesildi

'de hazır paketleme firmasındaki tepki çeken görüntülerle ilgili suç duyurusunda bulunuldu. Görüntülerin yayılmasının ardından yapılan denetimlerde firmaya ve söz konusu çalışanlara da ayrı ayrı ceza kesildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.01.2021 Güncelleme Tarihi: 22.01.2021
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Tiktok’taki hazır döner paketleme skandalına suç duyurusu! Firmaya ve çalışanlara ceza kesildi

Sosyal medya platformu TİkTok'a dün düşen bir video büyük tepki çekti.

Tiktok’taki hazır döner paketleme skandalına suç duyurusu! Firmaya ve çalışanlara ceza kesildi

Kırklareli'de hazır döner paketlemesi yapan 2 kişi, maskesiz ve hijyene aykırı şekilde hareketlerde bulunarak çektikleri videoya yorum yağdı.

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Tiktok’taki hazır döner paketleme skandalına suç duyurusu! Firmaya ve çalışanlara ceza kesildi

Tik Tok uygulamasından paylaşılan görüntülerin tepkilere neden olması üzerine, Tarım ve Orman Bakanlığı devreye girdi.

Tiktok’taki hazır döner paketleme skandalına suç duyurusu! Firmaya ve çalışanlara ceza kesildi

Firmaya ve görüntüleri çeken çalışanlara ayrı ayrı ceza uygulandı.

Tiktok’taki hazır döner paketleme skandalına suç duyurusu! Firmaya ve çalışanlara ceza kesildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Tik Tok üzerinden yapılan paylaşım sonucu, toplumda infiali neden olan Kırklareli'ndeki söz konusu işletme tespit edilmiş, denetimler yapılmış,

Tiktok’taki hazır döner paketleme skandalına suç duyurusu! Firmaya ve çalışanlara ceza kesildi

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gerekli cezai işlemler uygulanmış ve Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.

Tiktok’taki hazır döner paketleme skandalına suç duyurusu! Firmaya ve çalışanlara ceza kesildi

Videonun ortaya çıkmasından sonra ekipler firmada denetim yaptı.

Tiktok’taki hazır döner paketleme skandalına suç duyurusu! Firmaya ve çalışanlara ceza kesildi

Döner paketleme işlemi sırasında çekilen bir görüntü

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