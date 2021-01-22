Tiktok’taki hazır döner paketleme skandalına suç duyurusu! Firmaya ve çalışanlara ceza kesildi
Kırklareli'de hazır döner paketleme firmasındaki tepki çeken görüntülerle ilgili suç duyurusunda bulunuldu. Görüntülerin yayılmasının ardından yapılan denetimlerde firmaya ve söz konusu çalışanlara da ayrı ayrı ceza kesildi.
Sosyal medya platformu TİkTok'a dün düşen bir video büyük tepki çekti.
Kırklareli'de hazır döner paketlemesi yapan 2 kişi, maskesiz ve hijyene aykırı şekilde hareketlerde bulunarak çektikleri videoya yorum yağdı.
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Tik Tok uygulamasından paylaşılan görüntülerin tepkilere neden olması üzerine, Tarım ve Orman Bakanlığı devreye girdi.
Firmaya ve görüntüleri çeken çalışanlara ayrı ayrı ceza uygulandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Tik Tok üzerinden yapılan paylaşım sonucu, toplumda infiali neden olan Kırklareli'ndeki söz konusu işletme tespit edilmiş, denetimler yapılmış,
5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gerekli cezai işlemler uygulanmış ve Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.
Videonun ortaya çıkmasından sonra ekipler firmada denetim yaptı.
Döner paketleme işlemi sırasında çekilen bir görüntü