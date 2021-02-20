Esra Erol Sevda’nın yüzünü güldürdü! Sevinç çığlıkları attı

Ayrıca müşterek çocuğun velayeti de anne Sevda hanıma verilirken, Sevda için aylık 1.000 TL nafaka, çocuk için aylık 1.000 TL nafaka, Sevda için 25.000 TL maddi tazminat ve 25.000 TL manevi tazminata hükmedildi.