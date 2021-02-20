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Esra Erol Sevda’nın yüzünü güldürdü! Sevinç çığlıkları attı

ekranlarında yayınlanan ’da programı bir kadının daha hayatına dokundu. 4 yıldır boşanamadığı eşine Esra Erol’da ulaşan Sevda Hanım, eşinden boşandı. "Ağrı'da yalnızdım. Kimse yardım etmedi” diyen Sevda Hanım, stüdyoda sevinç çığlıkları attı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.02.2021 Güncelleme Tarihi: 20.02.2021
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Esra Erol Sevda’nın yüzünü güldürdü! Sevinç çığlıkları attı

İstanbul'da yaşayan Sevda Hanım kocasının kendisine kuma olmayı teklif ettiğini ve kendi elleriyle giydirip meğer eşini kendi nişanına gönderdiğini belirterek 'dan yardım istedi.

Boşanmak için 4 yıldır eşine ulaşamayan Sevda Gün'ün eşi Mehmet Gün'e ise Esra Erol ulaştı. Sevda Gün ve Mehmet Gün, bugün "" programı aracılığı ile Ağrı 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde (Aile Mahkemesi sıfatıyla) görülen dava sonucunda tarafların boşanmalarına karar verildi.

Ayrıca müşterek çocuğun velayeti de anne Sevda hanıma verilirken, Sevda için aylık 1.000 TL nafaka, çocuk için aylık 1.000 TL nafaka, Sevda için 25.000 TL maddi tazminat ve 25.000 TL manevi tazminata hükmedildi.

Sevda hanım "Ağrı'da yalnızdım. Kimse yardım etmedi. Artık Esra Erol var yalnız değilsiniz çok teşekkür ederim' diyerek stüdyoda sevinç çığlıkları attı.

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