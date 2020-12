İzmir'de ikiz kardeşler alacakları için kurşun yağdırdı! Ölü taklidi yaparak kurtuldu

Narlıdere ilçesinde Can ailesinin işletmesini silahla basan 35 yaşındaki ikiz kardeşler Harun ve Hakan İvgin ile arkadaşları Emre Demirağaç, içeride bulunanlara kurşun yağdırdı. İddiaya göre Demirağaç tarafından baba Muzaffer Can ayağından vurularak 3 kurşunla yaralanırken, Harun ve Hakan İvgin ise ancak 200 metre kaçabilen 27 yaşındaki Süleyman Fırat Can'ı vurarak öldürdü.