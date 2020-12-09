İzmir'de ikiz kardeşler alacakları için kurşun yağdırdı! Ölü taklidi yaparak kurtuldu

PARAYI VERMEYİP KOVDULAR

Oğlu Süleyman Fırat'ın bundan aylar önce kendi işinin patronu olmak için Serkan B. aracılığı ile İnciraltı'nda ikiz kardeşlerin işlettiği bir kır düğün salonunun işletmesini almaya karar verdiğini aktaran acılı anne Dilek Can, "İşletmesini satın alacağımız kır düğün salonu kurşunlanınca oğlum, 'Bana bu işletmeden hayır gelmez. Ben bu işten vazgeçeceğim' diye söyledi. Oğlum Harun ile Hakan kardeşlerden verdiği 20 bin lira parayı geri istemiş ancak onlar da 'Masrafları çıkınca sana 12 bin 500 lira borcumuz kalıyor. Onu da sana 3 taksitte veririz. Hadi şimdi defol git' diyerek oğlumu kovmuşlar" diye konuştu.