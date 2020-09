Türk asıllı Bulgar çift: Türkiye'de virüs önlemleri çok iyi

Bulgaristan'ın Plevne şehrinden Alanya'ya tatile gelen Sabahattin Ali Dervişov ve Sabahat Dervişova, ilk kez geldikleri ilçeye hayran kaldıklarını söyledi. Türk kökenli olduklarını söyleyen çift, koronavirüs sürecinde Türkiye'nin aldıkları önlemlerin de çok yerinde olduğunu dile getirdi. Mahmutlar Mahallesi'nde bir otelde tatil yapan çift, burada olmaktan mutluluk duyduklarını anlatırken, birçok arkadaşının da Türkiye'yi ve Alanya'yı merak ettiğini, kendilerinin de mutlaka herkese tavsiye edeceğini söyledi.



'BU GÜZELLİKLERİ GÖZÜMÜZLE GÖRDÜK'

İlk kez Bulgaristan dışına çıktığını belirten Sabahattin Ali Dervişov, Alanya'yı çok sevdiğini söyledi. Dervişov, "Eşimle buraya tatile ilk defa geliyoruz. Burayı çok beğendik. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Biz, burayı hep televizyonda ve sosyal medyada seyrettik. Şimdi kısmet oldu da gözümüzle bu güzellikleri gördük. Eşim birçok kez geldi Türkiye'ye, bizim zaten İstanbul'da, Bursa'da akrabalarımız var" dedi.



'BÖYLE TEMİZLİK, BÖYLE HİZMET, BULGARİSTAN'DA GÖRMEDİK'

Türkiye'de ve Alanya'da alınan koronavirüs önlemlerinin çok iyi olduğunun altını çizen Dervişov, "Böyle bir temizlik, böyle bir hizmet görmedik. Açıklanan 14 kuralı halk da çok iyi yürütüyor. Mesela büyük alışveriş merkezlerine giriyoruz, ateşimizi ölçüyorlar. Biz, bu hastalığın bize ulaşamayacağına eminiz. Her yer temizlikten parlıyor, biz böyle bir şey Bulgaristan'da görmedik" diye konuştu.



'BU GÜZELLİKLERİ BAŞKA YERDE GÖREMEZLER'

Bütün arkadaşlarına Alanya'yı mutlaka tavsiye edeceğini söyleyen Sabahattin Ali Dervişov, şunları söyledi:

"Herkese tavsiye ediyorum, buraya gelsinler. Zaten buranın güzelliklerini başka bir yerde göremezler. Bu kadar güzellik buraya nasıl toplanmış hiç anlam veremiyoruz. Bütün arkadaşlara tavsiye edeceğim Alanya'yı, gelsinler de görsünler. Bir tarafı deniz, bir tarafı orman."



'UMMADIĞIMIZ KADAR İYİ'

Alanya'yı televizyonda ve sosyal medyada çok izledikleri ve beğendikleri için tercih ettiklerini dile getiren Sabahat Dervişova da, "Gerçeğini daha çok beğendik. Çok güzel, çok temiz, insanları çok canlı. Herkese çok yardım ediyorlar. Hiç ummadığımız kadar iyi karşılaştık Alanya'yla çok beğendik" dedi.



'ALANYA KURALLARI ÇOK İYİ YÜRÜTÜYOR'

Alanya'da alınan koronavirüs önlemlerinin çok disiplinli olduğunu belirten Sabahat Dervişova, "Kurallar burada çok disiplinli, bu çok iyi. Her yer, oteller, dükkanlar, yolda bile her tarafta kurallar var. Alanya kuralları çok iyi yürütüyor. Gerçekten çok iyi. Bulgaristan'da hiç bu kadar kuralımız olmuyor. Çünkü onları yönetemiyorlar. Birçok arkadaşım buraya gelmek istiyor. Arkadaşlarıma tavsiye edeceğim. Çünkü onlar da çok ilgileniyor. Buradaki hizmetler çok iyi. Hizmetler, oteller süper. Hepsine tavsiye edeceğim, gelsinler" diye konuştu.