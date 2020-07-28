50 milyon dolarlık kumpas! Öldüresiye dayak...

Gelecek Partisi Yönetim Kurulu Asil Üyesi Cuma İçten'in ismi, bir iş adamının 50 milyon dolar dolandırılması olayına karıştı. Dolandırılan iş adamı Fehmi Öztürk, ortağı Fırat Muşlu ile yaşadığı bir anlaşmazlıkta arabuluculuk teklif eden Cuma İçten'in kendisine kumpas kurduğunu iddia etti. Fehmi Öztürk, 2014'te Durak Plus Gayrimenkul A.Ş.'ye yüzde 50 hisse alarak tekstilci Fırat Muşlu'nun ortağı oldu. 3 yıl sonra Muşlu'nun şirketin içini boşalttığını tespit ettiği, buhar olan 17 milyon TL'nin peşine düştü. İddiaya göre bu nedenle tehdit aldı, hırsızlıkla suçlandı. Ocak 2018'de ortağını savcılığa şikâyet etmeyi düşündü. Eski milletvekili Cuma İçten, aracı olmak istediğini belirterek Öztürk'ü şikâyetinden vazgeçirdi.







HUKUK SAVAŞI BAŞLATTI

Fehmi Öztürk, İçten'in "Bir dost meclisi kurup meseleyi kendi aramızda çözelim" teklifine sıcak baktı, ancak kendisine yapılacak kumpastan haberi yoktu. Bu sözde mecliste oluşturulan Tahkim Kurulu, şirketin borçlarına karşılık ortaklar Öztürk ve Muşlu'ya senetler imzalattı. Kurul aynı zamanda ortaklardan sahip oldukları hisseden el çektirdi. Muşlu'ya 14 milyon TL'lik, Öztürk'e ise 26 milyon TL'lik senet imzalatıldı. Kumpasın parçası olan Tahkim Kurulu, kararlarını Muşlu'nun lehine çevirirken, iddiaya göre kurula başkanlık yapan Cuma İçten, bir oldu bittiye getirerek her iki senedi ve tüm hisseleri Fırat Muşlu'ya verdi. Tüm malları üzerine geçiren Fırat Muşlu'nun adamları, hakkını arayan işadamı Fehmi Öztürk ve oğluna saldırarak öldüresiye darp etti. İş adamı hukuk savaşı başlattı.



HAKLARI TESLİM EDİLMEDİ

Şüpheliler hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" iddiasıyla soruşturma yürütülürken İstanbul 6. Asliye Ticaret Mahkemesi, savcılıktan soruşturma dosyasını talep etti. Dosya kısıtla gerekçe gösterilerek gönderilmedi. Şüpheliler hakkında takipsizlik verilmiş gibi sahte karar çıkartıldı ve mahkeme kararı Fehmi Öztürk'ün aleyhine çevrildi. Öztürk başlattığı hukuk savaşını kazandı ancak elinden alınan hisseleri ve şirketteki gasp edilen hakları bir türlü teslim edilmedi. 50 milyon dolarlık maddi kaybının olduğunu ileri süren Fehmi Öztürk, "Vakti zamanında 'baş kaldırıyorum' diyerek AK Parti'den ayrılan ve benim gibi yatırımcıların geleceğini karartan Cuma İçten, başıma gelen dolandırıcılık, kumpas ve gasp olaylarında, halen gayrı resmi ve dolaylı olarak, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ismini kullanmaktadır" dedi.

Sabah