Mersin'de feci şekilde dövülen ve komadan yeni çıkan genç konuştu: Bayıldım sonrasını hatırlamıyorum...

İddiaya göre, ailesi tatilde olduğu için evde tek başına kalan Atakan A., kız meselesi yüzünden daha önce araları bozulan Emre S. ve arkadaşı Mehmet Kağan T. tarafından konuyla ilgili arandı. Atakan A. ile Emre S. ve Mehmet Kağan T. telefonda tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine bir restoranda alkol aldıkları iddia edilen Emre S. ile birlikte arkadaşları Veli Can G., Mehmet Kağan T. ve Aybora A., 33 AEG 320 plakalı araçla Atakan A.'nın oturduğu siteye gitti. Mehmet Kaan T.'nin, "Aşağıya in oraya geliyorum, konuşalım" dediği Atakan A., kurulan tuzaktan habersiz şekilde otoparka indi. Emre S., Veli Can G., Mehmet Kağan T. ve Aybora A., bir anda Atakan A.'ya saldırarak darp etmeye başladı. Atakan A.'yı konuşma şansı bile tanımadan araya alıp tekme ve yumruklarla yere yığılana kadar darp eden arkadaşları daha sonra geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla Atakan A., tedavi için ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne götürülürken, araçla kaçan 4 şüpheli polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.