01 Temmuz 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Eşinden gizli eşya satan koca 'yağma'dan yargılanacak!

Eşinden gizli eşya satan koca 'yağma'dan yargılanacak!

Sahip olduğu eşyaları eşinden izinsiz olarak satan genç adam hakkında savcılık tarafından ilginç bir açıldı. Sabah’tan Dilek Yaman’ın haberine göre; , eşinin izni olmadan eşyaların satılmasının suçunu oluşturduğunu belirterek dava açtı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.07.2020 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020
ABONE OL
O KOCA AĞIR CEZALIK OLDU!

Pelin ve Enver G. çifti geçtiğimiz yıllarda evlenmeye karar verdi. Eyüp'te ikamet eden çift evlendikten kısa bir süre sonra sık sık tartışmaya ve anlaşmazlıklar yaşamaya başladı. İddiaya göre madde bağımlısı olan genç , uyuşturucu almak için para bulamayınca evdeki eşyaları satmaya başladı.

EŞYALARI SATTI

Genç kadın kocasını uyuşturucu batağından kurtaramayınca boşanmaya karar vererek Aile Mahkemesi'ne başvurdu. İkili arasındaki boşanma davası devam ettiği sırada Enver G., eşi ile birlikte oturduğu eve gitti. Genç adam önce eşinden para istedi. Eşi para vermeyince tehditler savurarak evde bulunan televizyon ve telefonu satmak için yanına aldı. Eşinden dolayı korkuya kapılan genç kadın ise polisi arayarak yardım istedi.

YAĞMA SUÇU OLUŞUR

Genç kadının şikayeti üzerine Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı bağımlı genç hakkında soruşturma başlattı. Savcılık yürütülen soruşturma kapsamında çiftin evli de olsa genç adamın eşi ile ortak sahip olduğu eşyaları eşinden izinsiz şekilde alıp götürerek '' suçunu işlediğini ileri sürdüğü bir iddianame düzenledi. Davanın İstanbul 'nde görülmesi için dosya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.(Dilek Yaman/Sabah)

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA