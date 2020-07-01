01 Temmuz 2020, Çarşamba
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İstanbul'da çeşitli suçlardan aranan 40 kişi yakalandı

’da polisin yaptığı operasyonda kesinleşmiş cezaları bulunan 40 kişi gözaltına alındı. kişiler arasında cinayet, gasp , hırsızlık, yaralama suçlarından aranan kişiler olduğu belirtildi. Yakalanan şüpheliler arasında 2003'te 13 lira için 'i öldüren ve cezası alan Murat E.'nin de bulunduğu belirtildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.07.2020 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020
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Asayiş şube müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüleri yakalamak için 22-28 Haziran tarihleri arasında operasyon düzenlendi.

40 KİŞİ YAKALANDI

Yapılan operasyonlarda adam öldürme suçundan ceza alan 4 hükümlü, gasp suçundan aranan 4 hükümlü, hırsızlık suçundan 18 hükümlü, adam kaçırma suçundan 4 hükümlünün bulunduğu 40 kişinin yakalandığı öğrenildi.

13 LİRA İÇİN CAN ALMIŞTI

şüpheliler arasında 2003 yılında 'nda 13 lira para gasp etmek için 'i öldürdüğü iddiasıyla yargılanarak cezası alan Murat E.'nin de bulunduğu belirtildi. 40 firari hükümlü yakalandıktan sonra haklarında yapılan işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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