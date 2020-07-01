İstanbul'da çeşitli suçlardan aranan 40 kişi yakalandı
İstanbul’da polisin yaptığı operasyonda kesinleşmiş cezaları bulunan 40 kişi gözaltına alındı. Yakalanan kişiler arasında cinayet, gasp , hırsızlık, yaralama suçlarından aranan kişiler olduğu belirtildi. Yakalanan şüpheliler arasında 2003'te 13 lira için Aziz Şimşek'i öldüren ve müebbet hapis cezası alan Murat E.'nin de bulunduğu belirtildi.
Asayiş şube müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüleri yakalamak için 22-28 Haziran tarihleri arasında operasyon düzenlendi.
40 KİŞİ YAKALANDI
Yapılan operasyonlarda adam öldürme suçundan ceza alan 4 hükümlü, gasp suçundan aranan 4 hükümlü, hırsızlık suçundan 18 hükümlü, adam kaçırma suçundan 4 hükümlünün bulunduğu 40 kişinin yakalandığı öğrenildi.
13 LİRA İÇİN CAN ALMIŞTI
Yakalanan şüpheliler arasında 2003 yılında Beyoğlu'nda 13 lira para gasp etmek için Aziz Şimşek'i öldürdüğü iddiasıyla yargılanarak müebbet hapis cezası alan Murat E.'nin de bulunduğu belirtildi. 40 firari hükümlü yakalandıktan sonra haklarında yapılan işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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