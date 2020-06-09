09 Haziran 2020, Salı
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Fenerbahçe yeni teknik direktörü Tahir Karapınar'ı resmen açıkladı!

Son dakika haberine göre; Uzun süredir arayışı içerisinde bulunan , 'ın altyapı koordinatörü olarak resmen göreve getirildiğini ve 'de kalan 8 haftada teknik heyetle birlikte sahaya çıkacağını açıkladı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.06.2020 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020
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FENERBAHÇE YENİ HOCASINI RESMEN AÇIKLADI!

Uzun süredir arayışı içerisinde bulunan , 'ın altyapı koordinatörü olarak resmen göreve getirildiğini ve 'de kalan 8 haftada teknik heyetle birlikte sahaya çıkacağını açıkladı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şöyle;

Tahir Karapınar, yeniden yapılandırılmakta olan Fenerbahçe Futbol Altyapı organizasyonumuzda futbol akademi altyapı koordinatörü olarak göreve getirilmiştir.

Altyapımızda göreve başlayan Karapınar, kariyerinde Türkiye Futbol Federasyonu Genç Milli Takımlar antrenörlüğü ve teknik sorumluluğu, Milli takım Ege ve Akdeniz bölge sorumluluğu görevlerinde bulunmuştur.

Bununla birlikte, Tahir Karapınar 2019-20 sezonunun kalan bölümünde Futbol A Takımımızın teknik heyeti ile birlikte sahaya çıkacak, sezonun tamamlanmasının ardından altyapıdaki görevine resmi olarak başlayacaktır.

Tahir Karapınar'a camiamıza hoş geldin diyor; kendisine başarılar diliyoruz.

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TAHİR KARAPINAR KİMDİR?

Tahir Karapınar, 20 Haziran 1967'de İzmir'de dünyaya geldi. Karapınar, futbol hayatı boyunca İzmir'de kaldı. Göztepe ve Altay formaları giyen deneyimli futbol adamı, 2002 yılında Siyah Beyazlı forma ile futbolculuk kariyerini noktaladı.

Tahir Karapınar, 2009 yılında da teknik direktörlük kariyerine Altay ile başladı. 53 yaşındaki Tahir Karapınar, son olarak 6 yıl önce Manisaspor'da yardımcı antrenörlük görevi yaptı.

Teknik direktör olarak sadece Altay'da görev alan Tahir Karapınar, 2011-12 yıllarında Gaziantepspor, 2013-14 yıllarında da Manisaspor'da yardımcı antrenörlük yaptı. Tahir Karapınar, son olarak 2017-18 sezonunda Konyaspor'da profesyonel takım antrenörü olarak görev almıştı.

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