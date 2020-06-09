Fenerbahçe teknik direktörünü buldu! Resmi teklif yapıldı |Son dakika

Tahir Karapınar kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı?

2004 yılında efsane olduğu Altay'da antrenörlük hayatına başlayan Karapınar, İzmir ekibinde 2009 yılına kadar çeşitli kategorilerde görev aldı.

2011 yılında Gaziantepspor'un başına geçen 53 yaşındaki teknik adam, 2013 ve 2014 yıllarında Manisaspor'da, 2017 yılında ise Konyaspor'da görev aldı.

Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcusu Mehmet Aurelio, 12 yıl sonra antrenör olarak teknik ekibe geri dönmüştü. UEFA A Lisans sahibi olan 42 yaşındaki antrenörün, bu nedenle Fenerbahçe'nin başında teknik direktör olarak sahaya çıkma hakkı bulunmuyor.

Koronavirüs süreci öncesinde "Pro Lisanssız teknik direktör ile en fazla 2 maça çıkılır" hakkını kulüp antrenörlerinden Murat Zeki Göle ile kullanan sarı-lacivertliler, 12 Haziran'da başlayacak lige "Pro Lisans"a sahip bir teknik adamla çıkmak zorunda.

Kulübün bünyesinde altyapı koordinatörü olarak çalışan Serdar Dayat'ın "Pro Lisansı" bulunuyor fakat bu durum, Yanal ayrıldıktan sonra tercih edilmemiş ve ardından koronavirüs süreci başladığı için teknik direktör konusu askıda kalmıştı.