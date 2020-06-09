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Fenerbahçe teknik direktörünü buldu! Resmi teklif yapıldı |Son dakika

Son dakika spor haberleri; Art arda alınan kötü sonuçlar sonra Ersun Yanal ile yollarını ayırına Fenerbahçe'de yeni teknik direktör arayışları sürüyor. Sarı lacivertlilerin sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'a teklif götürdüğü iddia edildi. Tahir Karapınar kimdir? Detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 09.06.2020 10:48 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020 10:50
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Fenerbahçe teknik direktörünü buldu! Resmi teklif yapıldı |Son dakika GALERİ DEVAM EDİYOR

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin, 53 yaşındaki teknik direktör Tahir Karapınar'a teklif yaptığı kaydedildi.

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Fenerbahçe teknik direktörünü buldu! Resmi teklif yapıldı |Son dakika

Tahir Karapınar'ın Fenerbahçe'de sezon sonuna kadar teknik direktör olarak görev yapacağı ve önümüzdeki sezon da altyapıda görev alacağı iddia edildi.

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Fenerbahçe teknik direktörünü buldu! Resmi teklif yapıldı |Son dakika

Tahir Karapınar Altay'da başladığı yardımcı antrenörlük kariyerinde siyah beyazlı takımın teknik direktörlüğünü yapmış, daha sonra Gaziantepspor ve Manisaspor ile Konyaspor'da yardımcı antrenörlük görevleri yapmıştı.

Kaynak: TRT Spor

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Fenerbahçe teknik direktörünü buldu! Resmi teklif yapıldı |Son dakika

TAHİR KARAPINAR KİMDİR?

Tahir Karapınar, 20 Haziran 1967'de İzmir'de dünyaya geldi. Karapınar, futbol hayatı boyunca İzmir'de kaldı. Göztepe ve Altay formaları giyen deneyimli futbol adamı, 2002 yılında Siyah Beyazlı forma ile futbolculuk kariyerini noktaladı.

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Fenerbahçe teknik direktörünü buldu! Resmi teklif yapıldı |Son dakika

Tahir Karapınar kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı?

2004 yılında efsane olduğu Altay'da antrenörlük hayatına başlayan Karapınar, İzmir ekibinde 2009 yılına kadar çeşitli kategorilerde görev aldı.

2011 yılında Gaziantepspor'un başına geçen 53 yaşındaki teknik adam, 2013 ve 2014 yıllarında Manisaspor'da, 2017 yılında ise Konyaspor'da görev aldı.

Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcusu Mehmet Aurelio, 12 yıl sonra antrenör olarak teknik ekibe geri dönmüştü. UEFA A Lisans sahibi olan 42 yaşındaki antrenörün, bu nedenle Fenerbahçe'nin başında teknik direktör olarak sahaya çıkma hakkı bulunmuyor.

Koronavirüs süreci öncesinde "Pro Lisanssız teknik direktör ile en fazla 2 maça çıkılır" hakkını kulüp antrenörlerinden Murat Zeki Göle ile kullanan sarı-lacivertliler, 12 Haziran'da başlayacak lige "Pro Lisans"a sahip bir teknik adamla çıkmak zorunda.

Kulübün bünyesinde altyapı koordinatörü olarak çalışan Serdar Dayat'ın "Pro Lisansı" bulunuyor fakat bu durum, Yanal ayrıldıktan sonra tercih edilmemiş ve ardından koronavirüs süreci başladığı için teknik direktör konusu askıda kalmıştı.