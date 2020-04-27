İstanbul’dan çay toplamaya gelişlerin neden yasaklandığı ortaya çıktı!
Karadeniz’de İstanbul’dan çay toplamaya gelişlerin neden yasaklandığı ortaya çıktı. Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun valilerinin salgının yayılma riskine karşı geçen hafta aldıkları karara göre çay hasadı sadece çevre illerden geleceklerle yapılacak.
Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun valilerinin salgının yayılma riskine karşı geçen hafta aldıkları karara göre çay hasadı sadece çevre illerden geleceklerle yapılacak.
Hürriyet'te yer alan habere göre; Tartışma yaratan bu kararın İçişleri Bakanlığı ile yapılan toplantıdan sonra alındığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, sorun İstanbul'da yaşayan Karadenizlilerden kaynaklandı. Hasat için seyahat izni başvurularının artması üzerine bu kararın alındığı öğrenildi.
10 BİN KİŞİDE OLSA...
Verilen bilgiye göre, İstanbul'da olup da, bu 4 ilde çay üreticisi görünen 100 bin civarında kişi bulunuyor. Her yıl çay hasadında bu nedenle sirkülasyon yaşanıyor. Üreticiler ya çay bahçelerinin başında bulunmak ya da ailece hasada katılmak için her yıl memleketine gidiyor. Toplantılarda bu hareketlilik gündeme geldi. Bakanlık yetkilileri, "100 bin kişiden 10 bininde virüs çıksa, bütün Karadeniz'e yayılır. Bu nedenle hem Sağlık Bakanlığı'nın hem de İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda, bu illere İstanbul'dan gelişlerin yasaklanması kararı alındı" dediler.
İMECE USULÜ DEVREDE
Hasadın aksamaması ve koordinasyonun sağlanması için de bir dizi karar alınması gerekti. Çay hasadı İstanbul'daki Karadenizlilere kapatılınca, "bir nevi imece" usulüne geçildi. 4 ilde muhtarların da sürece dahil olduğu hasat komisyonları kurulacak. Kaymakamlar tarafından yönetilecek bu komisyonlara, bölgedeki sivil toplum kuruluşları da dahil edilecek. Her köy ve ilçede, hasada gelemeyen üreticiler, bir yakınlarını veya muhtarın belirleyeceği bir kişiyi hasat gözlemcisi yapacak.
ÇEVRE İLLERE AÇIK
Komisyonlar, hasada gelemeyecek üreticilerin isimlerini toplamaya başladı. Oluşacak listeye göre görevlendirmeler önümüzdeki hafta yapılacak. Yapılan hesaplamalara göre, çay üreticilerinin yüzde 20'sinin hasatta bahçesinde olamayacağı belirlendi. Hasat için ayrıca diğer Karadeniz illerinden tarım işçisi getirilmesine engel bulunmuyor. Son olarak salgın riski olmayan Kars, Ardahan, Erzurum, Bayburt gibi illerden de mevsimlik işçi getirilmesine ilişkin karar alındı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Burdur'da 2 mahalle karantinaya alındı
- Otomobil köstebeği kameralara böyle yakalandı
- Görüntü İstanbul'dan! Faciadan dönüldü
- Skandal görüntü! Yasağı delip uzun eşek oynadılar
- Kabe'de koronavirüs temizliği
- Bir ülke daha corona virüse diz çöktü! Toplu mezar kazıyorlar...
- İstanbullular İstiklal Caddesi'ne akın etti
- Sokağa çıkma yasağından sonra İstanbullular akın etti!
- Adalara kontrollü giriş çıkış başladı
- Bu sabah İstanbul! Dikkat çeken kareler
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dolar kririk seviyenin altında! 27 Nisan dolar kuru son durum! Bugün euro ve dolar ne kadar, kaç lira oldu?
- Son dakika: Altın fiyatları ne oldu? Bugün gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 27 Nisan canlı altın fiyatları
- Hangi Osmanlı padişahı şehzadeyken Amasya'da sancak beyliği yapmamıştır?
- Hangisi bir prenslik değildir? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (25 Nisan)
- Tarzan filmlerinde 12 kez başrol oynayan Johnny Weissmuller Olimpiyat oyunlarının hangi dalında 5 altın madalya sahibidir?
- A101 28 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: A101'de salı günü hangi ürünler olacak? İşte indirim listesi...
- Ziraat Bankası 6 ay sonra ödemeli kredi başvurusu ne zaman sonuçlanır? 10.000 TL destek kredisi şartları neler?
- Tarih açıklandı! AVM'ler ne zaman açılıyor? Alışveriş Merkezleri Mayıs'ta açılacak mı?
- Son dakika: İl dışı yasağı ne zaman kalkacak? Şehirler arası yolculuk ne zaman başlayacak?
- Açıköğretim öğrencileri dikkat! AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF online sınav ne zaman son?
- Milli Savunma Bakanlığı son dakika! Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2000/2 Mayıs celbi askerlik yeri belli mi?
- 0,49 faizli destek kredisi! 10.000 TL 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru ekranı! 36 ay taksit ödemesi kaç para?