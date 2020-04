İstanbul’dan çay toplamaya gelişlerin neden yasaklandığı ortaya çıktı!

Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun valilerinin salgının yayılma riskine karşı geçen hafta aldıkları karara göre çay hasadı sadece çevre illerden geleceklerle yapılacak.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Tartışma yaratan bu kararın İçişleri Bakanlığı ile yapılan toplantıdan sonra alındığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, sorun İstanbul'da yaşayan Karadenizlilerden kaynaklandı. Hasat için seyahat izni başvurularının artması üzerine bu kararın alındığı öğrenildi.



10 BİN KİŞİDE OLSA...



Verilen bilgiye göre, İstanbul'da olup da, bu 4 ilde çay üreticisi görünen 100 bin civarında kişi bulunuyor. Her yıl çay hasadında bu nedenle sirkülasyon yaşanıyor. Üreticiler ya çay bahçelerinin başında bulunmak ya da ailece hasada katılmak için her yıl memleketine gidiyor. Toplantılarda bu hareketlilik gündeme geldi. Bakanlık yetkilileri, "100 bin kişiden 10 bininde virüs çıksa, bütün Karadeniz'e yayılır. Bu nedenle hem Sağlık Bakanlığı'nın hem de İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda, bu illere İstanbul'dan gelişlerin yasaklanması kararı alındı" dediler.



İMECE USULÜ DEVREDE



Hasadın aksamaması ve koordinasyonun sağlanması için de bir dizi karar alınması gerekti. Çay hasadı İstanbul'daki Karadenizlilere kapatılınca, "bir nevi imece" usulüne geçildi. 4 ilde muhtarların da sürece dahil olduğu hasat komisyonları kurulacak. Kaymakamlar tarafından yönetilecek bu komisyonlara, bölgedeki sivil toplum kuruluşları da dahil edilecek. Her köy ve ilçede, hasada gelemeyen üreticiler, bir yakınlarını veya muhtarın belirleyeceği bir kişiyi hasat gözlemcisi yapacak.



ÇEVRE İLLERE AÇIK



Komisyonlar, hasada gelemeyecek üreticilerin isimlerini toplamaya başladı. Oluşacak listeye göre görevlendirmeler önümüzdeki hafta yapılacak. Yapılan hesaplamalara göre, çay üreticilerinin yüzde 20'sinin hasatta bahçesinde olamayacağı belirlendi. Hasat için ayrıca diğer Karadeniz illerinden tarım işçisi getirilmesine engel bulunmuyor. Son olarak salgın riski olmayan Kars, Ardahan, Erzurum, Bayburt gibi illerden de mevsimlik işçi getirilmesine ilişkin karar alındı.