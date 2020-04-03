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Başkan Erdoğan duyurdu! Cemil Taşçıoğlu'nun ismi o hastanede yaşayacak

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.04.2020 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020
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CEMİL TAŞÇIOĞLU'NUN İSMİ O HASTANEDE YAŞAYACAK

Başkan 'nun tavsiyeleri doğrultusunda koronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbirleri açıkladı. Başkan Erdoğan koronavirüsten hayatını kaybeden bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. 'nun isminin ve Araştırma hastanesine verileceğini açıkladı.

Başkan , 'nun tavsiyeleri doğrultusunda koronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbirleri açıkladı.

Başkan Erdoğan koronavirüsten hayatını kaybeden bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. ile ilgili de konuştu.

Başkan Erdoğan, "Geçtiğimiz günlerde Kovid-19 hastalığından kaybettiğimiz Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hocamızın adını Araştırma hastanemize vereceğimizi yani bundan böyle bu hastanenin artık hocamızın adıyla bir şehir hastanesi olarak Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi olarak anılacaktır. Cemil Hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Eşine ve tüm ailesine sabırlar diliyorum." dedi.

Başkan Erdoğan duyurdu! Cemil Taşçıoğlu'nun ismi o hastanede yaşayacak | Video BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU! CEMİL TAŞÇIOĞLU'NUN İSMİ O HASTANEDE YAŞAYACAK | VİDEO

PROF. DR. CEMİL TAŞCIOĞLU KİMDİR?

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Genel Dahiliye Bilim Dalı Profesörü olan , İstanbul Tıp Fakültesi mezunlarına Semiyoloji, Dikey Koridor 2 ve Medical Skills Laboratory 2 gibi dersler vermişti.

Taşcıoğlu'nun ayrıca çeşitli dergilerde yayımlanan birçok makalesi bulunuyordu.

Taşcıoğlu " Vaka Derlemeleri" ve "Klinisyenin İç Hastalıkları Rehberi – Pratik Yaşam" adlı kitapların da yazarıydı.

20 YAŞ ALTINA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Koronavirüs salgınıyla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirten Başkan Erdoğan, "Türkiye en başından itibaren elindeki veriler çerçevesinde tüm tedbirleri alarak hastalığın ülkemize girişini geciktirmiştir. Özellikle milletimizden beklentimiz her bireyin kendi karantinasını kendi uygulamasıdır." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bu gece itibarıyla 30 büyükşehrimiz ile Zonguldak ilimizi belirli istisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatıyoruz. Yarından itibaren pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacak. Ülkemizin tamamında 20 yaş altı, 1 Ocak 2000 ve üzeri doğumlular için de sokağa çıkma yasağı getiriyoruz." açıklamasında bulundu.

"MİLLETİME GÜVENİYORUM"

İkazlara uymayarak aksi yönde davranışlar sergilemekte ısrar edenlere gereken idari ve adli cezaların tereddütsüz şekilde uygulanacağını belirten Başkan Erdoğan, "Milletime güveniyorum, bu içi boş bir söz değil. Attığımız her adımda bu güvenin tezahürlerini görüyoruz. Kurallara ne kadar iyi riayet edersek salgının seyrini o derece kontrol altına alır, tehdidi ortadan kaldırabiliriz. Kurallara ne kadar iyi riayet edersek salgının seyrini o derece kontrol altına alır, tehdidi ortadan kaldırabiliriz. Sokaklar dahil tüm kamuya açık mekanlarda kalabalık oluşturacak şekilde asla bir arada bulunulamayacak." diye konuştu.

Başkan Erdoğan, "Her ne kadar CHP Genel Başkanı başta olmak üzere kimi kesimler bu kampanyayı itibarsızlaştırmaya çalışmışsa da görüldüğü gibi milletimiz bu fitne odaklarına kulak vermemiştir." dedi.

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