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Fatih Terim sosyal medyadan paylaştı! Futbolculara mesaj yolladı...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.04.2020
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FATİH TERİM'DEN FUTBOLCULARA MESAJ!

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve bir hafta hastanede kaldıktan sonra taburcu olan 'ın teknik direktörü hesabından bir paylaşımda bulundu. Sarı-kırmızılı takımın telekonferans yaptığı anın fotoğrafını paylaşan Terim oyuncularına mesaj yolladı.

'da futbolcular ve karantina günlerinde telekonferans yoluyla iletişim sağlıyor. Sarı-kırmızılı takımda deneyimli teknik adam hesabından bu anın fotoğrafını paylaşarak, ''Hepinizi çok özlemişim. Sizleri görmek beni çok mutlu etti. Hep birlikte taraftarımızla da buluşacağımız günü bekliyorum. Sağlıkla kalın..." ifadelerini kullandı.

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