Fatih Terim sosyal medyadan paylaştı! Futbolculara mesaj yolladı...

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve bir hafta hastanede kaldıktan sonra taburcu olan Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Sarı-kırmızılı takımın telekonferans yaptığı anın fotoğrafını paylaşan Terim oyuncularına mesaj yolladı.

Galatasaray'da futbolcular ve teknik direktör Fatih Terim karantina günlerinde telekonferans yoluyla iletişim sağlıyor. Sarı-kırmızılı takımda deneyimli teknik adam sosyal medya hesabından bu anın fotoğrafını paylaşarak, ''Hepinizi çok özlemişim. Sizleri görmek beni çok mutlu etti. Hep birlikte taraftarımızla da buluşacağımız günü bekliyorum. Sağlıkla kalın..." ifadelerini kullandı.