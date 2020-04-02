Prof. Cemil Taşçıoğlu'nun cenazesinde duygulandıran detay
Corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Cemil Taşçıoğlu son yolculuğuna uğurlandı. Oğlu Onur Taşçıoğlu kaşkol merakıyla bilinen Cemil Taşçıoğlu'nun mezarına cenaze sırasında taktığı kaşkolunu bağladı.
İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu son yolculuğuna uğurlandı. 67 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için Nakkaştepe Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Cenazeye oğlu Onur Taşçıoğlu, ailesi ve yakınları katıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında maskeli ve sosyal mesafe korunarak cenaze namazı kılındı. Cenaze Üsküdar Nakkaştepe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Defin işlemleri koronavirüse karşı özel kıyafet giyen görevliler tarafından yapıldı.
OĞLU KAŞKOLUNU BAĞLADI
Öte yandan Cemil Taşçıoğlu kaşkol merakıyla biliniyordu. Her fotoğrafı kaşkolluydu. Prof. Dr. Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu cenaze namazında taktığı kaşkolu, babasının mezarına bağladı. Oldukça üzgün olduğu görülen Onur Taşçıoğlu açıklama yapmadan ayrıldı.
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