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Prof. Cemil Taşçıoğlu'nun cenazesinde duygulandıran detay

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.04.2020 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020
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PROF. CEMİL TAŞÇIOĞLU'NUN CENAZESİNDE DUYGULANDIRAN DETAY

Corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden  Prof. Cemil Taşçıoğlu son yolculuğuna uğurlandı. Oğlu kaşkol merakıyla bilinen Cemil Taşçıoğlu'nun mezarına cenaze sırasında taktığı kaşkolunu bağladı.

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu son yolculuğuna uğurlandı. 67 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için 'nda cenaze namazı kılındı. Cenazeye oğlu , ailesi ve yakınları katıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında maskeli ve sosyal mesafe korunarak cenaze namazı kılındı. Cenaze Üsküdar Nakkaştepe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Defin işlemleri koronavirüse karşı özel kıyafet giyen görevliler tarafından yapıldı.

OĞLU KAŞKOLUNU BAĞLADI
Öte yandan Cemil Taşçıoğlu kaşkol merakıyla biliniyordu. Her fotoğrafı kaşkolluydu. Prof. Dr. Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu cenaze namazında taktığı kaşkolu, babasının mezarına bağladı. Oldukça üzgün olduğu görülen Onur Taşçıoğlu açıklama yapmadan ayrıldı.

Corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu gözyaşları sel oldu CORONA VİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBEDEN PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU GÖZYAŞLARI SEL OLDU
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Taşçıoğlu ailesine taziye telefonu SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAŞÇIOĞLU AİLESİNE TAZİYE TELEFONU
Son dakika: Corona virüsten hayatını kaybeden Prof. Cemil Taşçıoğlu son yolculuğuna uğurlandı SON DAKİKA: CORONA VİRÜSTEN HAYATINI KAYBEDEN PROF. CEMİL TAŞÇIOĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Sağlık Bakanı Koca'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için taziye mesajı SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU İÇİN TAZİYE MESAJI
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için başsağlı mesajı SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU İÇİN BAŞSAĞLI MESAJI
Prof. Cemil Taşçıoğlu coronavirüsten hayatını kaybetti PROF. CEMİL TAŞÇIOĞLU CORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBETTİ

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