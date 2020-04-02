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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Taşçıoğlu ailesine taziye telefonu

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Giriş Tarihi: 02.04.2020 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020
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ERDOĞAN'DAN TAŞÇIOĞLU AİLESİNE TAZİYE TELEFONU

Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, Prof. Dr. 'nun eşi Didem Taşcıoğlu'nu da telefonla arayarak taziyelerini iletti. Erdoğan görüşmede, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Başkan , Prof. Cemil Taşçıoğlu'nun eşi Didem Taşçıoğlu'nu arayarak taziyelerini iletti.

ERDOĞAN ÇİFTİNDEN PROF. DR. TAŞÇIOĞLU İÇİN TAZİYE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden Prof. Dr. için taziye ilanı verdi. Erdoğan çiftinin verdiği gazete ilanında, "Bugüne kadar binlerce hastanın şifa bulmasında, binlerce öğrencinin yetişmesinde büyük emeği olan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nü müşfik bir hekim, fedakar bir hoca, iyi bir insan olarak hatırlayacağız" dedi.

Erdoğan, çifti taziye ilanında şöyle dedi:
"Ülkemizin değerli bilim insanlarından Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun vefatı dolayısıyla derin bir üzüntü içindeyiz. Hastalarına şifa dağıtırken yakalandığı Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren Kıymetli Hocamızı her zaman saygıyla, hayırla ve duayla yad edeceğiz. Bugüne kadar binlerce hastanın şifa bulmasında, binlerce öğrencinin yetişmesinde büyük emeği olan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nü müşfik bir hekim, fedakar bir hoca, iyi bir insan olarak hatırlayacağız. Cemil Taşçıoğlu Beyefendiye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, başta ailesi olmak üzere sevenlerine, öğrencilerine, sağlık camiasına ve milletimize başsağlığı diliyoruz."

BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Başkan Erdoğan, ayrıca, twitter hesabından da başsağlığı mesajı paylaştı. Erdoğan, iletisinde "Ülkemizin değerli bilim insanlarından Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun vefatından derin üzüntü duydum. Kıymetli hocamıza Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve koronavirüse karşı yürüttüğümüz mücadelenin kahramanları sağlık çalışanlarımıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Corona virüsten hayatını kaybeden Prof. Cemil Taşçıoğlu son yolculuğuna uğurlandı SON DAKİKA: CORONA VİRÜSTEN HAYATINI KAYBEDEN PROF. CEMİL TAŞÇIOĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Sağlık Bakanı Koca'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için taziye mesajı SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU İÇİN TAZİYE MESAJI
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için başsağlı mesajı SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU İÇİN BAŞSAĞLI MESAJI
Prof. Cemil Taşçıoğlu coronavirüsten hayatını kaybetti PROF. CEMİL TAŞÇIOĞLU CORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBETTİ

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