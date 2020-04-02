Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Taşçıoğlu ailesine taziye telefonu
Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun eşi Didem Taşcıoğlu'nu da telefonla arayarak taziyelerini iletti. Erdoğan görüşmede, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Cemil Taşçıoğlu'nun eşi Didem Taşçıoğlu'nu arayarak taziyelerini iletti.
ERDOĞAN ÇİFTİNDEN PROF. DR. TAŞÇIOĞLU İÇİN TAZİYE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu için taziye ilanı verdi. Erdoğan çiftinin verdiği gazete ilanında, "Bugüne kadar binlerce hastanın şifa bulmasında, binlerce öğrencinin yetişmesinde büyük emeği olan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nü müşfik bir hekim, fedakar bir hoca, iyi bir insan olarak hatırlayacağız" dedi.
Erdoğan, çifti taziye ilanında şöyle dedi:
"Ülkemizin değerli bilim insanlarından Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun vefatı dolayısıyla derin bir üzüntü içindeyiz. Hastalarına şifa dağıtırken yakalandığı Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren Kıymetli Hocamızı her zaman saygıyla, hayırla ve duayla yad edeceğiz. Bugüne kadar binlerce hastanın şifa bulmasında, binlerce öğrencinin yetişmesinde büyük emeği olan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nü müşfik bir hekim, fedakar bir hoca, iyi bir insan olarak hatırlayacağız. Cemil Taşçıoğlu Beyefendiye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, başta ailesi olmak üzere sevenlerine, öğrencilerine, sağlık camiasına ve milletimize başsağlığı diliyoruz."
BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Başkan Erdoğan, ayrıca, twitter hesabından da başsağlığı mesajı paylaştı. Erdoğan, iletisinde "Ülkemizin değerli bilim insanlarından Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun vefatından derin üzüntü duydum. Kıymetli hocamıza Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve koronavirüse karşı yürüttüğümüz mücadelenin kahramanları sağlık çalışanlarımıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
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