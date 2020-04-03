Başkan Erdoğan duyurdu! Cemil Taşçıoğlu'nun ismi o hastanede yaşayacak | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda koronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbirleri açıkladı. Başkan Erdoğan koronavirüsten hayatını kaybeden İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun isminin Okmeydanı Eğitim ve Araştırma hastanesine verileceğini açıkladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda koronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbirleri açıkladı.

Başkan Erdoğan koronavirüsten hayatını kaybeden İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu ile ilgili de konuştu.

Başkan Erdoğan, "Geçtiğimiz günlerde Kovid-19 hastalığından kaybettiğimiz Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hocamızın adını Okmeydanı Eğitim Araştırma hastanemize vereceğimizi yani bundan böyle bu hastanenin artık hocamızın adıyla bir şehir hastanesi olarak Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi olarak anılacaktır. Cemil Hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Eşine ve tüm ailesine sabırlar diliyorum." dedi.

PROF. DR. CEMİL TAŞCIOĞLU KİMDİR?

İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Genel Dahiliye Bilim Dalı Profesörü olan Cemil Taşcıoğlu, İstanbul Tıp Fakültesi mezunlarına Semiyoloji, Dikey Koridor 2 ve Medical Skills Laboratory 2 gibi dersler vermişti.

Taşcıoğlu'nun ayrıca çeşitli dergilerde yayımlanan birçok makalesi bulunuyordu.

Taşcıoğlu "İç Hastalıkları Vaka Derlemeleri" ve "Klinisyenin İç Hastalıkları Rehberi – Pratik Yaşam" adlı kitapların da yazarıydı.