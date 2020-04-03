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Son dakika: Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem! Son depremler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.04.2020 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020
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HATAY'DA KORKUTAN DEPREM

Son dakika haberine göre; Akdeniz'de, 'ın Yayladağı ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin, 19,77 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.15'te Yayladağı açıklarında 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 19,77 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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