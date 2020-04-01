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Prof. Cemil Taşçıoğlu coronavirüsten hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.04.2020 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020
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ÜNLÜ PROFESÖR KORONAYA YENİK DÜŞTÜ!

Koronavirüs tedavisi gören İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu hayatını kaybetti. Cemil Taşçıoğlu'nun ölüm haberini oğlu hesabından duyurdu.

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve bir süredir tedavisi devam eden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hayatını kaybetti.

Koronavirüs corona virüs testi pozitif çıkan Türk bilim insanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'ndan mesaj var |Video KORONAVİRÜS (CORONA VİRÜS) TESTİ POZİTİF ÇIKAN TÜRK BİLİM İNSANI PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU'NDAN MESAJ VAR |VİDEO

OĞLU DUYURDU

Vefat haberini Taşçıoğlu'nun oğlu hesabından duyurdu.

"HEPİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Onur Taşçıoğlu'nun paylaşımında "Canım babam Prof. Dr. Cemil Taşçıoglu' nu kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun " ifadeleri yer aldı.

BAKAN KOCA AÇIKLAMA YAPTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cemil Taşçıoğlu maalesef hayatını kaybetti. Fahrettin Koca, "Kendisi çok iyi bir insandı. Görevi başında hayatını kaybetti. Ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum." İfadelerini kullandı.

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