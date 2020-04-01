Prof. Cemil Taşçıoğlu coronavirüsten hayatını kaybetti

Koronavirüs tedavisi gören İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu hayatını kaybetti. Cemil Taşçıoğlu'nun ölüm haberini oğlu Onur Taşçıoğlu sosyal medya hesabından duyurdu.

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve bir süredir tedavisi devam eden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hayatını kaybetti.

OĞLU DUYURDU

Vefat haberini Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu sosyal medya hesabından duyurdu.

"HEPİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Onur Taşçıoğlu'nun paylaşımında "Canım babam Prof. Dr. Cemil Taşçıoglu' nu kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun " ifadeleri yer aldı.

BAKAN KOCA AÇIKLAMA YAPTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cemil Taşçıoğlu maalesef hayatını kaybetti. Fahrettin Koca, "Kendisi çok iyi bir insandı. Görevi başında hayatını kaybetti. Ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum." İfadelerini kullandı.