Son dakika: Başkan Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması

Son dakika haberleri.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Bilim Kurulu'nun önerileri sonrasında koronavirüsle mücadele kapsamında alınan kararları açıkladı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını A Haber'den anbean aktardı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından derlenenler....

Türkiye koronavirüs salgını ile mücadelesini sürdürüyor.Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin dahi bocalama yaşadığı bu süreçte, hem hazırlık, hem malzeme hem müdahale konusunda sağlam bir duruş sergiliyoruz. Türkiye'deki vakaların ya da bulaştıranların büyük bölümünde Avrupa izi olması düşündürücüdür. Hastalığın teşhisinde ve vaka sayısı arttıktan sonra da tedavide yetersiz kaldıklrı ortada. Türkiye hastalığın ülkemizi girişini gecikmiştir. İlk vaka görüldükten sonra da tespit ve tedavi sürecini başarıyla yürüttük.

Temel araçları üretmemiz bizi dışa bağlılıktan kurtarmıştır. Yeterli ve yetişmiş personelimiz ortaya çıkmıştır. Temel gıdalarımızın neredeyse tamamında kendi kendimize yetmemiz görülüyor. Türkiye büyük krize en hazırlıklı ülkelerden biridir. Tek yapmamız gereken birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimize sıkı sıkı sahip çıkarak kurallara uymalıyız.

Bilim Kurulumuz'un tavsiyeleri hükümetimize iletiliyor. Dünyamızdaki ve ülkemizdeki durumları inceleyerek kararları alıyoruz. Halkımızın kurallara uymak konusunda hassasiyet gösterdiğini biliyor, teşekkür ediyoruz.

Sayısı az da olsa izolasyon ve sosyal mesafeye uymayanları da görüyoruz.

Bu gece yarısı ile yeni tedbirleri ekliyoruz. Şehirler arası toplu taşımayı izine bağlamıştık. Kendi araçları ile yolculuk yapan vatandaşlarımızı da kontrole tabi tutuyorduk. Bu gece ile 30 Büyükşehir ile Zonguldak şehrimizi araç giriş çıkışını kapatıyoruz.

Ülke içinde yük ve izinli yolcu taşımacılığı yapanların bu şehirlerden transit geçişleri devam edecek. 30 Büyükşehir ile Zonguldak'ta başlatacağımızın araç yasağı süresi 15 ile başlayacak.

Daha önce 65 yaş üzeri için alınan sokağa çıkma yasağını 20 yaş altı gençlerimiz için de alıyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın sadece çalışmak veya temel ihtiyaç malzemelerini temin etmek, bunun dışında herkesin evinde kalmasını istiyoruz.

Yarından itibaren pazar yerleri ve marketler gibi toplu bulunan yerlerde herkesin maske takması zorunlu olacak.

Toplu çalışılan yerlerde de tedbirler alınacak. Şehirlerimizin tamamında insan hareketliliğini azaltmak için kararlar alınacak.

Sokaklar dahil insanlarımız kabalık olarak bir yerde bulunamayacak. Israrla kurallara uymayanlara gereken ceza uygulanacaktır.

Kurallara ne kadar iyi riayet ederken tehdidi o zaman ortadan kaldırabilriz. Aksi halde bugün üzülerek takip ettiğimiz ülkelere dönebiliriz. Milletime güveniyorum.

Milli Dayanışması Kampanyası'na destansı bir katılım var. Kardeşliğimizin gücü gösterilmiştir. Her ne kadar CHP Genel Başkanı başta olmak üzere kimi kesimler bu kampanyayı karalamak istese de milletimiz buna kulak asmamıştır.Salgın sürecinde en büyük yükü omuzlayan sağlık çalışanlarımıza da ayrıca teşekkür etmek isityorum. Milletimiz tüm sağlık çalışanlarımızın gösterdiğini performansı unutmayacaktır.

Geçtiğimiz günlerde bu salgından hayatını kaybeden Prof. Dr Cemil Taşçıoğlu hocamızın adını Okmeydanı Şehir Hastanesi'ne veriyoruz. Adı artık Prof. Dr Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi:..