Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için başsağlı mesajı

Son dakika haberleri.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayımladı...

Hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için başsağlığı dileyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin değerli bilim insanlarından Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun vefatından derin üzüntü duydum. Kıymetli hocamıza Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Koronavirüs'e karşı yürüttüğümüz mücadelenin kahramanları sağlık çalışanlarımıza başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

BAKAN KOCA DA BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sayın Hocam için Allah'tan rahmet diliyorum. Büyük bir acı. Çok iyi bir insandı ve görevinin başında son güne kadar çalışarak hayatını kaybetti. Yakınlarına ailesine ve bütün camiamıza başsağlığı diliyorum." şeklinde konuştu.