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Son dakika: Corona virüsten hayatını kaybeden Prof. Cemil Taşçıoğlu son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.04.2020 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020
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KORONAYA YENİK DÜŞTÜ! ÜNLÜ PROFESÖRE SON VEDA

Son dakika haberine göre Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ProfesörüCemil Taşçıoğlu son yolculuğuna uğurlandı.Taşçıoğlu'nun yoğun bakıma götürülürken öğrencisi olan doktorlara "Tüm deneysel ilaçları üzerimde deneyebilirsiniz" dediği ortaya çıktı.

Profesörü Cemil Taşçıoğlu son yolculuğuna uğurlandı. 67 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için 'nda cenaze namazı kılındı. Cenazeye oğlu , ailesi ve yakınları katıldı.

Son dakika: Koronavirüsten corona virüs hayatını kaybeden Prof. Cemil Taşçıoğlu son yolculuğuna uğurlandı |Video HAYATINI KAYBEDEN PROF. CEMİL TAŞÇIOĞLU SON SÖZLERİ YÜREK DAĞLADI |VİDEO

Koronavirüs tedbirleri kapsamında maskeli ve sosyal mesafe korunarak cenaze namazı kılındı. Cenaze Üsküdar Nakkaştepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

HABERİ OĞLU DUYURMUŞTU
Acı haberi Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu hesabından duyurmuştu.
Koronavirüs testi pozitif çıkan ve bir süredir tedavisi devam eden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, dün hayatını kaybetti. Vefat haberini Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu sosyal medya hesabından duyurdu. Onur Taşçıoğlu'nun paylaşımında, "Canım babam Prof. Dr. Cemil Taşçıoglu' nu kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun" ifadeleri yer aldı.

SON SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI: HEPSİNİ BENİM ÜZERİMDE DENEYİN
Koronavirüs salgını Türkiye'nin en önemli değerlerinden biri olan İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu'nun da vefatına sebep oldu. Prof. Dr. Taşçıoğlu'nun, koronavirüs rahatsızlığı ilerleyip de yoğun bakım ünitesine kaldırılırken doktorlara söyledikleri son anında bile bilimin hizmetinde olduğunu gözler önüne serdi.

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun durumu ağırlaştıktan sonra yoğun bakıma kaldırıldığı, bu sırada da öğrencisi olan doktorlara "Tüm deneysel ilaçları üzerimde deneyebilirsiniz" dediği ortaya çıktı. Öğrencileri o sözleri sosyal medyada paylaştı.

Sağlık Bakanı Koca'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için taziye mesajı SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU İÇİN TAZİYE MESAJI
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için başsağlı mesajı SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU İÇİN BAŞSAĞLI MESAJI
Prof. Cemil Taşçıoğlu coronavirüsten hayatını kaybetti PROF. CEMİL TAŞÇIOĞLU CORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBETTİ

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