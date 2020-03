DSÖ üst düzey danışmanı Dr. Bruce Aylward: Test yaparak salgının sonunu getirebiliriz

25 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüsün sonunun nasıl geleceği hakkında Dünya Sağlık Örgütü üst düzey danışmanı Dr. Bruce Aylward’dan önemli bir açıklama geldi. Salgın hastalıklarla 30 yıl boyunca savaşan Dr. Aylward, koronavirüs salgınının sonunun çok sayıda test yapılarak getirileceğini ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un baş danışmanı Dr Bruce Aylward, Time Dergisi'ne koronavirüsün nasıl durdurulacağı hakkında röportaj verdi. Ebola, çocuk felci ve diğer hastalıklara karşı 30 yıllık deneyime sahip Dr Aylward, aynı zamanda dünyada koronavirüs salgınıyla savaşmaktan sorumlu en yetkili kişiler arasında yer alıyor.

Şubat ayında Dünya Sağlık Örgütü'nün Çin ile birlikte yürüttüğü 'koronavirüse karşı yapılan çalışmaların etkinliği' konulu ortak araştırmanın, liderliğini yaptı. Dr Aylward röportajında, salgından etkilenen ve etkilenmeyen yerlerden gelen bilgiyle, geleceğe dair ufak ipuçları elde edilebileceğini ifade etti. Dr Ayward, "Geriye dönüp Çin'in ilk başlardaki salgınla savaşına baktığınız zaman, her şeylerini ortaya koydular. Şu anda baktığınızda, Mart 2020 sonu gibi salgını atlatabilecekler. Yani toplamda 3 aylık bir süre" dedi.

KORONAVİRÜS YA YÜKSELECEK YA DA DÜŞEREK DEVAM EDECEK

Dünyanın önündeki 6 aylık süreci yorumlayan Dr Aylward, şu anda dünyada devam eden salgının kötü safhasının atlatılması gerektiğini belirterek yaz sonu itibariyle grip sezonun başlayacağını vurguladı. Dr Aylward, bu dönemde koronavirüsün tekrar bir dalgalanma yaratıp yaratmayacağı sorusunun sorulması gerektiğini ifade etti. Koronavirüsün tamamen kaybolmasının pek olası olmadığını belirten Dr Aylward, virüsün ya yükselen dalgalar halinde ilerleyeceğini ya da düşük seviye bir hastalık olarak devam edeceğini açıkladı.

HIZLI KARANTİNA HAYATİ ÖNEM

Dr Bruce Aylward "Ülke ve toplum olarak bize bağlı çok şey var. Eğer her vakayı test edebilirsek ve her vakayı hızlı karantina altına alabilirsek, vaka sayısını düşük tutmayı başarabiliriz. Ama eğer var olan her vakayı ortaya çıkarmadan sadece büyük çaptaki sokağa çıkma yasaklarına güvenirseniz, ufak bir tavizde salgın geri gelecektir" dedi. Sokağa çıkma yasaklarıyla zaman kazanıldığını ifade eden Dr. Aylward, koronavirüs salgının bu sayede yavaşlatıldığını ama durdurulmadığını vurguladı. Dünyanın sokağa çıkma yasaklarıyla kazandığı bu zamanın, tüm bireysel vakaların test edildiği bir sistem kurularak kullanılması gerektiğini ve bunun salgının durdurulamasın da önemli bir rol oynayacağını açıkladı.

Çin'de ikinci bir büyük dalga olup olması konusunda Çin'in de endişeli olduğunu ifade eden DSÖ Baş Danışmanı Dr. Aylward, vaka sayısının az görüldüğü bölge yetkilileriyle konuştuğunda, bu yerlerin idarecilerinin hastane yataklarını çoğalttığını, solunum cihazları satın aldıklarını ve hazırlandıklarını aktardı. Dr. Aylward "koronavirüsün yok olmasını beklemiyoruz ama sosyal yaşamın, ekonominin ve sağlık sisteminin virüsle birlikte işler halde olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

İTALYA'DAKİ FAZLA ÖLÜMLERİN NEDENİ YAŞLI NÜFUS

İtalya'da salgının neden bu kadar çok can aldığı sorusunu ise "İtalya, dünyada Japonya'dan sonra yaşlı nüfusa sahip ikinci ülkedir" cevabıyla yanıtladı. İran ile ilgili değerlendirmede bulunan Dr. Alyward, ülkedeki yöneticilerin bölgelerden verimli bilgi alamaması sebebiyle vaka sayılarının yükseldiğini belirtti.

BU HASTALIK TESTLERLE ATLATILIR

Salgın hastalıklarda 30 yıllık deneyimi olan Dr. Bruce Aylward, koronavirüs (Covid-19) salgını çok ciddiye alınması gerektiğini ve dünyanın bu salgını "test" ile yenebileceğini vurguladı.