Mimar Ece Gürel en son kiminle konuştu? Sır perdesini telefonu aralayacak

İstanbul Kağıthane'deki evinden 2 Mart günü ayrılan ve gittiği Belgrad Ormanında 4 gün sonra sağ olarak bulunsa da kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybeden Ece Gürel ardından onlarca soru bıraktı.

Gürel'in ölümünü gizemli hale getiren en önemli konu da montunu ve cep telefonunu bir yerde bırakmış olmasıydı.