Mimar Ece Gürel en son kiminle konuştu? Sır perdesini telefonu aralayacak

İstanbul Kağıthane'deki evinden 2 Mart günü ayrılan ve gittiği Belgrad Ormanında 4 gün sonra sağ olarak bulunsa da kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybeden Ece Gürel ardından onlarca soru bıraktı.
Gürel'in ölümünü gizemli hale getiren en önemli konu da montunu ve cep telefonunu bir yerde bırakmış olmasıydı.
SIRRI TELEFON ÇÖZECEK
Sabah'ın haberine göre Eşyalarını bıraktığı yerden tam 6 kilometre uzakta bulunan Gürel'in başına ormanda neler geldi ne yaşadı henüz bilinmiyor.
Ama bu durumu Gürel'in ormanda bulunan cep telefonu incelemesinin çözebileceği belirtiliyor. Gürel'in Samsung marka cep telefonu henüz açılamadı.
Telefonda son olarak kiminle konuştu birilerini arayıp ulaşmak istedi mi incelemeden sonra belli olacak.